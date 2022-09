Valentijn Driessen weet niet wat hij ziet: ‘Dit was zó beneden alle niveau’

Dinsdag, 27 september 2022 om 07:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:22

Valentijn Driessen heeft met stijgende verbazing gekeken naar het eerbetoon van de KNVB aan Piet Schrijvers. De voormalig doelman van het Nederlands elftal overleed op 7 september en kon bij menig Eredivisie-club rekenen op een waardig afscheid. Voorafgaand aan het Nations League-duel van Oranje tegen België liet de KNVB zien hoe het niet moest, aldus Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf noemt het 'niveauloos' en 'des-KNVB-onwaardig'.

Nadat clubs als FC Twente, Ajax en PEC Zwolle Schrijvers de voorbije weken herdachten met een minuut stilte, was het zondagavond de beurt aan de KNVB. "We zaten in het stadion en ik dacht: dit is een aankondiging van het stilstaan bij het overlijden van Piet Schrijvers", vertelt Driessen in de podcast Kick-Off. "75 jaar, 46 interlands, twee WK's meegemaakt. Maar dat bleek helemaal geen inleiding. Er werd gezegd: 'We staan even stil bij het overlijden van Piet Schrijvers.' Er werden beelden getoond op het grote scherm."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wat er daarna gebeurde, zorgde voor stijgende verbazing bij de journalist. "Er werd keihard een nummer ingestart", gaat Driessen verder. "Dat gaat voor. De herrie, het feest. Het moet allemaal gezellig zijn. Het gaat om de commercie. Ik vond het zó beneden alle niveau. Zó des-KNVB-onwaardig om een international, een keepersicoon, op deze manier te herdenken. En dan doe je het ook nog een kwartier van tevoren, als het stadion half leeg is. Mensen lopen allemaal over de ringen bier te zuipen en hamburgers te vreten. De clubs hebben het allemaal heel netjes gedaan."

Volgens Driessen was het 'niveauloze gebaar' richting Schrijvers extra wrang, omdat de KNVB eerder op de dag uitgebreid afscheid nam van een stel internationals. "Van wie er drie twee interlands en twee drie interlands speelden voor Oranje", doelt Driessen op het afscheid van onder meer Dwight Tiendalli, Glenn Loovens, Roy Beerens en Dirk Marcellis. Ook Robin van Persie, Nigel de Jong en Ibrahim Afellay werden uitgezwaaid. "Zoals de KNVB het keepersicoon Schrijvers herdacht, paste totaal niet bij een bond met het predicaat Koninklijk", aldus Driessen.