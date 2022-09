De penaltytesten van Van Gaal: ‘Ik kreeg er vijf tegen en stopte er niet één’

Maandag, 26 september 2022 om 23:45 • Guy Habets

Kjell Scherpen heeft, net als vijf andere doelmannen, in de afgelopen week getest op het stoppen van strafschoppen. De goalie van Vitesse was uitgenodigd door bondscoach Louis van Gaal om een aantal onderzoeken te ondergaan en daar hoorde ook het tegenhouden van vijf ingeschoten strafschoppen bij. Het lukte Scherpen niet om er een te keren.

Van Gaal is op zoek naar een penaltykiller om in zijn WK-selectie op te kunnen nemen. Door de verhoging van het aantal toegestane selectiespelers van 23 naar 26, heeft de bondscoach ook de mogelijkheid om een extra doelman mee te nemen en dat kan dus ook Scherpen worden. De Drent, die geen onderdeel uitmaakte van de spelersgroep voor de Nations League-duels met Polen en België, mocht zich laten zien tijdens de testen.

"Ik heb contact gehad met Frans Hoek", vertelt Scherpen tegenover RTV Drenthe over zijn uitnodiging. "Hij heeft me van tevoren al ingelicht, dus ik wist ervan. Ik ben erheen gegaan en heb mijn best gedaan. Het was sowieso een bijzondere ervaring om eens mee te maken en we gaan wel zien wat de uitkomst zal zijn. Voor de training deden we bepaalde ActionType-oefeningen, om te peilen hoe mensen zijn. Daarna gingen we die strafschoppen doen en dat was het wel."

Over de resultaten van de testen van Van Gaal en Hoek hoorde de goalie van Vitesse, die maandag met Phillip Cocu een nieuwe trainer kreeg, nog niets. "Als het goed is, zijn ze nu bezig met het verwerken van de uitslagen. Ik zal er ongetwijfeld nog wel wat van gaan horen en laten we hopen dat er iets moois uitkomt. Of ik ook nog wat strafschoppen gestopt heb? Nee, van de vijf heb ik er niet één tegengehouden, haha!"