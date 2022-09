VZ 5: Final Four met Oranje krijgt vorm, Castaignos terug in Nederland

Dinsdag, 27 september 2022 om 00:00

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Oranje kent tweede mogelijke opponent in Final Four van de Nations League

Italië heeft zich geplaatst voor de Final Four van de Nations League. Gli Azzurri wonnen op bezoek bij Hongarije met 0-2 en dat was voldoende om de eerste plaats in de poule, waar ook Engeland en Duitsland in zitten, voor zich op te eisen. De hoofdrol was voor Gianluigi Donnarumma, die een wereldpartij keepte en de Hongaren meermaals frustreerde.

Barça deelt details over blessures van Memphis Depay en Frenkie de Jong

Barcelona is met meer informatie gekomen over de blessures die Memphis Depay en Frenkie de Jong opliepen in het shirt van het Nederlands elftal. Beide spelers kampen met een hamstringblessure, hoewel die van de spelmaker uit Arkel een stuk minder ernstig lijkt. De Catalaanse club durft geen uitspraken te doen over de herstelperiode van zowel Depay als De Jong.

Nog altijd transfervrije Luc Castaignos duikt op bij Eredivisie-club

Luc Castaignos gaat meetrainen bij de Onder 21 van FC Groningen, zo meldt journalist Reon Boeringa van Voetbal International maandagmiddag. De 29-jarige spits is sinds juli transfervrij nadat zijn contract bij OFI Kreta afliep. In de voorbije maanden is Castaignos er nog niet in geslaagd om een nieuwe club te vinden. Nu krijgt de rechtspoot bij Groningen de kans om zijn conditie op peil te houden.

Experiment leidt tot discussie met Van Gaal: ‘Ik was het niet met hem eens’

Tyrell Malacia mocht in de gewonnen wedstrijd tegen België (1-0) een helft meedoen op een voor hem ongebruikelijke plek: centrale verdediger. Het was wel even wennen voor de linksback, die in het veld kwam voor Nathan Aké. Dit leidde tot reprimandes van Virgil van Dijk en een discussie langs de lijn met bondscoach Louis van Gaal.

‘De droomrechtsback voor Oranje en Louis van Gaal speelt bij Feyenoord’

Denzel Dumfries lijkt op het komende WK een zekerheidje als rechtsback van het Nederlands elftal, maar dat had heel anders kunnen lopen. Volgens Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, was het de bedoeling dat Quinten Timber op die positie zou gaan spelen. Dat meldt de journalist tijdens Voetbalpraat op ESPN.

