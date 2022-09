Engeland komt sterk terug na blunders Maguire maar wint weer niet

Maandag, 26 september 2022 om 22:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:17

Engeland heeft karakter getoond in de afsluitende poulewedstrijd in de Nations League. Het elftal van bondscoach Gareth Southgate kwam maandagavond op Wembley tegen Duitsland knap terug van een 0-2 achterstand: 3-3. Harry Maguire maakte andermaal een kwetsbare indruk in het shirt van the Three Lions. De centrumverdediger gaf een strafschop weg en leed balverlies, waardoor de Duitsers voor de tweede keer konden scoren. Door een knappe comeback hield Engeland alsnog een punt over aan de thuisinterland.

Duitsland was duidelijk de betere ploeg in de openingsfase in Londen. Engeland incasseerde echter geen doelpunt en kwam halverwege de eerste helft steeds beter in de wedstrijd te zitten. Raheem Sterling werd in kansrijke positie gestuit door doelman Marc-André ter Stegen. Kort voor rust moest John Stones noodgedwongen naar de kant vanwege een blessure. De verdediger van Manchester City werd vervangen door clubgenoot Kyle Walker, die daarmee op zeventig interlands voor Engeland kwam. Enkele minuten later gingen beide ploegen zonder doelpunten naar de kleedkamer, al was Joshua Kimmich met een schot nog dicht bij de openingstreffer.

??????, Harry Maguire! ?? De verdediger gaat weer grandioos in de fout, veroorzaakt een pingel en Ilkay Gundogan benut de buitenkans: 1-0 ??#ZiggoSport #NationsLeague #ENGGER pic.twitter.com/dbAQZy5bC3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2022

Vijf minuten na rust keek Engeland tegen een achterstand aan. Een slechte pass van Maguire werd onderschept door Jamal Musiala, die gelijk het duel aanging met de centrumverdediger. De stopper van Manchester United haalde de Duitse middenvelder vervolgens onderuit in de zestien. Na een check bij de VAR werd de bal op de stip gelegd. Ilkay Gündogan volgde vervolgens niet vanaf elf meter: 0-1. De wedstrijd leek Engeland uit de handen te glippen toen Maguire op de helft van Duitsland de bal inleverde. Timo Werner speelde Kai Havertz aan, die Nick Pope kansloos liet met een schot van de rand van de zestien: 0-2. Engeland gaf echter niet op en wist al snel de aansluitingstreffer te produceren.

??????????????, Kai Havertz: prachtig! ?? Duitsland op rozen en opnieuw begint het met balverlies van Harry Maguire.. ??#ZiggoSport #NationsLeague #ENGGER pic.twitter.com/n0PY3PNoSz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2022

De mee opgekomen Luke Shaw wist Ter Stegen te verschalken met een schot van dichtbij: 1-2. Vier minuten later, met nog een kwartier op de klok, was de comeback compleet. De ingevallen Bukayo Saka legde de bal na een goede actie klaar voor mede-invaller Mason Mount. De middenvelder liet Ter Stegen daarna kansloos met een hard schot in de rechterhoek: 2-2. Het publiek op Wembley ging massaal achter Engeland staan. Het leek de ploeg van Southgate te inspireren en in de 83ste minuut keek Duitsland zelfs tegen een achterstand aan. Nico Schlotterbeck haalde Jude Bellingham, zijn ploeggenoot bij Borussia Dortmund onderuit, waardoor Engeland een strafschop kreeg. Harry Kane schoot de penalty onberispelijk in de linkerbovenhoek.

Kane kroonde zich echter niet tot matchwinner op Wembley. Pope wist een afstandsschot van Serge Gnabry niet goed te pareren, waarna de bal terechtkwam bij de alerte Havertz. De aanvaller van Chelsea profiteerde van dichtbij optimaal van het buitenkansje: 3-3. In de slotminuut kwam Duitsland nog heel goed weg toen een harde knal van Saka maar net langs het doel van Ter Stegen ging. Engeland bleef jagen op de winnende treffer, maar ondanks de zeven minuten aan blessuretijd bleef het bij 3-3 in Noord-Londen. Engeland eindigt als laatste in groep 3, terwijl Duitsland genoegen moet nemen met plek drie. Italië neemt dankzij een 0-2 zege de koppositie over van Hongarije en plaatst zich daarmee voor de Final Four in de Nations League.

En daar hebben we Havertz weer! ? Het regent doelpunten op Wembley en nu is het opnieuw de Chelsea-man die profiteert van een grabbelende Pope ????#ZiggoSport #NationsLeague #ENGGER pic.twitter.com/15bByVzekO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2022

Winst Finland zorgt voor degradatie Roemenië

Finland blijft in divisie B van de Nations League dankzij een 0-2 zege op bezoek bij Montenegro. De Scandinaviërs werden wel geholpen, aangezien Zarko Tomasevic na een kwartier al met twee keer geel en dus rood werd weggestuurd. Na rust profiteerden de Finnen daarvan door goals van Oliver Antman en Benjamin Kallman. Verder dan dat kwam het niet. Ondertussen won Roemenië de thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina met 4-1, maar dat was niet meer van belang door de Finse victorie. George Puscas (twee goals), Dennis Man en Andrei Ratiu maakten het kwartet aan doelpunten vol voor de Roemenen, terwijl Edin Dzeko de eer redde voor Bosnië. Dat laatste land had zich eerder echter al verzekerd van promotie naar de A-divisie en speelde dus nergens meer voor.

Overige uitslagen:

San Marino - Estland 0-4

Gibraltar - Georgië 1-2

Noord-Macedonië - Bulgarije 0-1