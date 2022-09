Oranje kent tweede mogelijke opponent in Final Four van de Nations League

Maandag, 26 september 2022 om 22:37 • Guy Habets • Laatste update: 23:21

Italië heeft zich geplaatst voor de Final Four van de Nations League. Gli Azzurri wonnen op bezoek bij Hongarije met 0-2 en dat was voldoende om de eerste plaats in de poule, waar ook Engeland en Duitsland in zitten, voor zich op te eisen. De hoofdrol was voor Gianluigi Donnarumma, die een wereldpartij keepte en de Hongaren meermaals frustreerde.

Roberto Mancini, de bondscoach der Italianen, voerde één wijziging door ten opzichte van het met 1-0 gewonnen duel met Engeland van afgelopen vrijdag. Toen scond Gianluca Scamacca van West Ham United nog in de spits naast Giacomo Raspadori, maar dat plekje werd nu aan voormalig Feyenoord-target Wilfried Gnonto gegeven. Aan Hongaarse zijde waren er geen verrassingen en dat betekende dat AZ-back Milos Kerkez de linkerflank weer mocht bestrijken. Hij moest spits Ádám Szalai, die zijn laatste interland speelde, en sterspeler Dominik Szoboszlai vanaf daar van munitie gaan voorzien.

De Italianen, die een overwinning nodig hadden om de Final Four van de Nations League te kunnen bereiken, wilden echter zo vroeg mogelijk zaken doen in de vijandige Puskás Arena in Boedapest. Peter Gulácsi, de keeper van Hongarije, moest al snel in actie komen en deed dat niet altijd even zeker. Ook in minuut 27 greep hij niet adequaat in, al was de terugspeelbal vanuit het middenveld ook al niet te best, en werd Raspadori in staat gesteld om van dichtbij de 0-1 aan te tekenen. De thuisploeg kon daar, ondanks een paar standaardsituaties waar Szoboszlai bij betrokken was, niets tegenover zetten in de eerste helft.

Wat een geklungel achterin bij Hongarije! ?????? Giacomo Raspadori profiteert en zet Italië virtueel bij de Final Four ??#ZiggoSport #NationsLeague #HUNITA pic.twitter.com/KUAecQpqRz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2022

Vlak na rust dacht iedere Hongaar in het stadion dat het gelijk zou worden. Vier keer binnen tien seconden vuurde een speler in het wit van dichtbij op het Italiaanse doel, maar steeds was Donnarumma een sta-in-de-weg. Vooral Ádám Szalai had moeten scoren en trok zich de haren uit het hoofd toen hij zag dat zijn inzet niet over de lijn ging. La Squadra Azzurra zorgde er vrijwel direct voor dat de Hongaren het deksel op de neus kregen. Federico Dimarco pegelde namelijk aan de andere kant van het veld de 0-2 tegen de touwen en besliste daarmee de wedstrijd.

De gastheren probeerden, aangespoord door het fanatieke publiek, er nog wel wat van te maken. Donnarumma was echter niet van plan om zich te laten passeren en zorgde er daardoor voor dat de plek bij de Final Four voor Italië niet meer in gevaar kwam. Dat betekent dat de tweede mogelijke tegenstander van het Nederlands elftal in juni 2023 al bekend is. Eerder plaatste Kroatië zich, naast Oranje, al voor het finaletoernooi dat in ons land gehouden zal worden. Spanje of Portugal zal het vierde ticket grijpen.