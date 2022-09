Derksen kraakt ‘professor-dokter’ Hoek: ‘Dat deed Haan altijd bij Cruijff’

Maandag, 26 september 2022 om 22:21 • Rian Rosendaal

Johan Derksen is niet erg onder de indruk van het Nederlands elftal, dat desondanks met 1-0 wist te winnen van België in de laatste poulewedstrijd in de Nations League. De analist zet maandagavond in Vandaag Inside opnieuw zijn vraagtekens bij de basisplaats van Remko Pasveer. De doelman (38) hield de nul in de Johan Cruijff ArenA, zoals hij dat drie dagen eerder ook deed in en tegen Polen. Derksen uit daarnaast zijn onvrede over keeperstrainer Frans Hoek.

"Ik word een beetje nerveus van die Pasveer", opent Derksen zijn analyse in de dagelijkse talkshow. "Kijk, Pasveer was een redelijke clubkeeper bij Heracles. Bij Vitesse raakte hij zijn vaste plaats kwijt en bij PSV heeft hij nooit een vaste plaats gehad. Bij Vitesse had hij een hele slechte periode, waardoor ze een andere keeper gekocht hebben. Hij komt door omstandigheden bij Ajax, omdat de keeper (André Onana, red.) wat heeft geslikt. En plotseling wordt hij voor de leeuwen gegooid. En hij houdt weleens een bal tegen, maar het blijft gewoon een heel eenvoudig clubkeepertje die gisteren (zondag tegen België, red.) wel drie goede reddingen had. En daardoor komt Van Gaal ook een beetje in de problemen, door hem de kans te geven."

"Want professor-dokter Hoek (keeperstrainer Frans Hoek, red.), die alles van keepen weet, die zal nu een probleem hebben", richt Derksen zijn pijlen op een van de assistenten van Van Gaal bij Oranje. "En dan zegt Van Gaal ook nog: 'ja, Frans Hoek die bepaalt dat'. Nou dat bepaalt hij helemaal niet, Van Gaal bepaalt alles. Maar ik heb naar die bank van Nederland zitten kijken, daar word je gek van." Om gelijk een voorbeeld te geven: "Er komt een speler van het veld af en die geeft iedereen handjes. Maar Hoek heeft hetzelfde wat Arie Haan altijd had bij Johan Cruijff. In het fotoarchief van Voetbal International is geen foto te vinden van Cruijff waar Haan niet naast hem of achter hem staat", doelt Derksen op de voormalig speler van onder meer Ajax.

"En dat heeft Hoek nu. Het mooiste vind ik dat Hoek nooit op hoog niveau gekeept heeft, maar meer op mijn niveau, bij Volendam. En die Hoek, als er dan een speler invalt met zestig interlands, dan komt er zo'n heel goedkoop boek uit de kast. En dan gaat hij met allemaal sheets uitleggen wat zo'n speler moet doen. Dan zou ik als speler zeggen: 'Hoek, ga lekker de ballen oppompen ofzo", zo besluit Derksen.