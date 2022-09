Ronald de Boer en David Beckham worden gefileerd: ‘Een grote, grote fout’

Maandag, 26 september 2022 om 21:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:58

Eric Cantona heeft in een interview met The Athletic wederom benadrukt dat hij niet naar het WK in Qatar gaat kijken. Volgens de Fransman gaat het toernooi alleen om geld en vindt hij dat de arbeidsomstandigheden rondom het bouwen van de stadions laakbaar waren. Cantona zegt het toernooi dan ook niet te zullen kijken en uit kritiek op de ambassadeurs van het toernooi, onder wie David Beckham.

Dat het toernooi in Qatar gehouden zal worden, is al sinds de toewijzing in december 2010 controversieel. Zo bracht mensenrechtenorganisatie Amnesty International naar buiten dat veel gastarbeiders in Qatar met hoge schulden zitten, omdat ze leningen tegen een hoge rente moesten afsluiten om de wervingskosten te kunnen betalen. Daarnaast komt het vaak voor dat ze ander werk krijgen dan is afgesproken, tegen een lager salaris dan was beloofd. Amnesty International noemt het 'moderne slavernij'. Cantona is eenzelfde mening toegedaan en laakt oud-ploeggenoot Beckham, die betaald ambassadeur van het toernooi is. "Ik zou dat zeker niet gedaan hebben. Ik zou juist het tegenovergestelde doen. In januari 2022 zei ik dat ook al."

Naast Beckham zijn ook onder meer Samuel Eto'o, Xavi, Cafú en Ronald de Boer ambassadeurs van het wereldkampioenschap. Laatstgenoemde kreeg in Nederland veel kritiek te verduren, nadat hij stelde dat de sterftecijfers in het land uit zijn verband zijn gerukt. King Eric stelt dat het mogelijk is dat zij 'niet weten wat daar gebeurd is'. "Of, als ze het wel wisten, hebben ze naar mijn mening een fout gemaakt. Ik denk dat ze een grote fout hebben gemaakt. Een grote, grote fout." Cantona stelt dat hij in plaats van het kijken naar het WK, misschien wel met zijn motor gaat rondrijden in Zuid-Amerika of dat hij tijd gaat spenderen met jonge kinderen in armere gebieden om met met ze te voetballen.

Cantona, die tussen 1992 en 1997 181 keer voor in actie kwam voor Manchester United, vindt niet dat spelers iets te verwijten valt. "Als er een speler is die zegt: 'Ik boycot het WK', kun je 'bravo' zeggen. Maar je kan een twintigjarige speler, die een carrière van tien jaar heeft, niet veroordelen. Zij leven in een wereld die 24 uur per dag is omgeven door voetbalmensen." Wel spreekt hij zich met een felle stem uit tegen de personen met de 'echte macht', zoals Cantona ze noemt. "Spreek over de bonden, spreek over de politici. Zij die de macht hebben om te zeggen: 'Nee, we gaan niet naar het WK'. We kunnen niet teleurgesteld zijn in spelers het WK niet willen boycotten."