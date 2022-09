Kieft kijkt met verbazing naar Van Gaal: ‘Dan denk ik: godverdomme, man’

Maandag, 26 september 2022 om 21:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:43

Wim Kieft snapt niet waarom Louis van Gaal de prestatie van Remko Pasveer tegen Polen (0-2) en België (1-0) enigszins bagatelliseerde op de persconferentie. Volgens de analist kan de bondscoach van het Nederlands elftal ook gewoon zeggen dat de 38-jarige doelman twee goede prestaties heeft afgeleverd in de Nations League. Kieft uit zijn verbazing maandagavond in Veronica Offside.

"Zeg nou gewoon: die jongen is 38, heeft zijn eerste twee interlands gespeeld en het gewoon heel goed gedaan", springt Kieft in de voetbaltalkshow in de bres voor Pasveer. "Hiermee zegt hij eigenlijk, maar we interpreteren elke keer de woorden van de bondscoach verkeerd, dat hij niet gaat keepen. Het is toch raar dat je in de laatste twee interlands voor het WK met Pasveer gaat beginnen." Presentator Wilfred Genee voegt er tussendoor aan toe dat Jasper Cillessen waarschijnlijk de eerste keus is bij Oranje in Qatar.

"Spreek gewoon een beetje vertrouwen uit. Nu moeten al die keepers de komende weken met angst en beven de competitierondes in", spreekt Kieft nogmaals zijn verbazing uit. "Ik mag toch aannemen dat hij (Van Gaal, red.) intern wel iets meer vertelt dan dit." Kieft zag ook dat de technische staf Van Gaal opzichtig feliciteerde na de 1-0 van Virgil van Dijk. "Ik blijf me elke keer verbazen over hoe blij hij met zichzelf is. Het blijft me elke keer toch weer verbazen. Dan denk ik: godverdomme man, je bent een hartstikke goeie trainer. Dat vind ik echt, met een geweldige carrière. Maar elke keer wil je maar benadrukken hoe geweldig je zelf bent."

Andy van der Meijde vindt het wel jammer dat het WK in principe het laatste kunstje is van Van Gaal als trainer. "Koeman komt dan, die is wat serieuzer enzo. Maar dit is toch ook mooi voor de mensen om naar te kijken? Want we hebben het er wel steeds over." Jan Boskamp luistert ondanks alles altijd graag naar Van Gaal. "Hij praat altijd over zichzelf. En als je die goal ziet (van Van Dijk, red.), is het eerste wat hij doet naar boven kijken, ik weet niet naar wie. Maar zo is hij altijd geweest, dat zal nooit veranderen. Dat is ook het mooiste aan hem, ik vind het heerlijk om naar te luisteren", aldus de voormalig coach.