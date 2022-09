Van Basten: ‘Het is geen geweldige keeper van nature, geen topatleet’

Maandag, 26 september 2022

Remko Pasveer heeft het vertrouwen van Louis van Gaal en mag hopen op een basisplaats tijdens het naderende WK. Marco van Basten gaat echter niet mee in de keuze van de bondscoach, die de Ajax-doelman opstelde tegen Polen (0-2) en België (1-0). De analist zou onder de lat altijd kiezen voor Justin Bijlow, de keeper van Feyenoord die werd gepasseerd voor de duels in de Nations League.

"Ik heb hem nog steeds op het netvlies staan als een hele goede keeper die toen uit het niets opgeroepen werd (tegen Noorwegen in september 2021, red.) en naar mijn beleving fantastisch heeft gepresteerd", deelt Van Basten in Rondo van Ziggo Sport een compliment uit aan Bijlow. "Misschien heb ik het mis ofzo. En ik heb hem ook bij Feyenoord constant goed zien keepen. Pasveer doet het geweldig, maar het is een jongen van 38. En hij voldoet aan alle eisen, maar het is geen geweldige keeper van nature, vind ik", oordeelt de oud-aanvaller over de doelman die in de laatste twee interlands de nul hield voor Oranje.

De ???????????????????? van Oranje op het WK! ?? Alle heren aan tafel kiezen voor dezelfde 3 centrale mannen, met name de keepers zijn nog een dingetje.. ?? Wat zou jouw opstelling zijn?#ZiggoSport #RONDO pic.twitter.com/uM54KNMpEU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2022

"Het is er niet eentje die de ballen uit de kruising duwt. Hij maakt wel weinig fouten. En ik denk dat Bijlow daarin wat getalenteerder is", voegt Van Basten daaraan toe. Youri Mulder stelt Pasveer op in zijn WK-opstelling van het Nederlands elftal. "Eigenlijk kan hij (Van Gaal, red.) niet meer om Pasveer heen, toch? Twee keer de nul gehouden." Van Basten omschrijft Pasveer vervolgens als 'rustig en heel ervaren'. "Hij doet geen gekke dingen, dus zullen de verdedigers zich ook rustig voelen. Maar goed, het is natuurlijk geen topatleet." Ruud Gullit adviseert Van Gaal om Jasper Cillessen op te stellen tijdens het WK in Qatar.

"Ik denk dat hij betrouwbaar is, dat het daar om gaat", verklaart de voormalig international van Oranje zijn keuze voor de huidige keeper van NEC. "Ik vind dat Bijlow, en dat ben ik eens met Marco (Van Basten, red.), het ook heel goed heeft gedaan." Cillessen staat op 63 interlands en deed in 2014 al ervaring op met het spelen op een WK. In juni kwam de 33-jarige doelman tweemaal uit voor Oranje in de Nations League. Van Gaal koos in de laatste twee interlands echter voor Pasveer.

De ideale WK-opstelling van Marco van Basten