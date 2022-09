FC Dordrecht hoopt op medewerking Feyenoord in ambitieuze plannen

Maandag, 26 september 2022 om 18:52 • Wessel Antes

FC Dordrecht hoopt de samenwerking met Feyenoord binnenkort een nieuw leven in te blazen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie werkt sinds 2019 samen met Feyenoord, al is daar momenteel maar weinig van te merken. Algemeen directeur Hans de Zeeuw zegt in de uitzending van FC Rijnmond dat hij hoopt dat dit in de toekomst meer gaat gebeuren.

De Zeeuw onthult dat Dordrecht het zonde vindt dat de samenwerking minder intensief is gebleken dan werd afgesproken. “Vier jaar geleden hadden we met Jan de Jong en Martin van Geel een hele mooie samenwerkingsovereenkomst. Eigenlijk is dat na een jaar gestopt. Eerst ging De Jong weg en daarna Van Geel. Daarna kwam het op een laag pitje te staan en dat vind ik nog steeds heel erg zonde.”

Deze zomer kreeg Dordrecht wel Aliou Baldé op huurbasis aangeboden, al hoopt de club in de nabije toekomst op meer versterkingen vanuit Rotterdam. “Zoals wij nu bezig zijn, met onze investeerder erbij, maken we grote stappen. Het zou mooi zijn als je nog twee à drie van de grootste talenten van Feyenoord bij ons zou neerzetten. Daar zijn wij nog steeds groot voorstander van”, aldus de Zeeuw.

Dordrecht staat momenteel op de zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De laagvlieger hoopt in de komende jaren uit te groeien tot een stabiele middenmoter op het tweede niveau van Nederland. Feyenoord-huurling Baldé speelde tot dusver drie wedstrijden voor de club, waarin hij tweemaal trefzeker was. In het verleden kwamen onder anderen Achraf El Bouchataoui, Jordy Wehrmann en Naoufal Bannis al op huurbasis naar de Krommedijk.