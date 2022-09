Georginio Wijnaldum deelt eerste en hoopvolle beelden van zijn herstel

Maandag, 26 september 2022 om 18:29 • Guy Habets

Georginio Wijnaldum heeft op zijn eigen sociale kanalen beelden gedeeld waarop te zien is hoe hij oefeningen doet om weer in vorm te komen. De middenvelder van AS Roma, die onlangs geblesseerd raakte en daardoor het WK aan zich voorbij zal moeten laten gaan, meldt erbij dat hij nog een lange weg te gaan heeft.

Op de beelden, die te zien zijn op de Instagram-pagina van Wijnaldum, is te zien hoe de Oranje-international zich in het zweet werkt om spoedig te herstellen. Nog geen twee weken na zijn officiële presentatie bij Roma – dat hem dit seizoen huurt van Paris Saint-Germain – brak Wijnaldum zijn rechterscheenbeen op de training. Het herstel daarvan duurt doorgaans drie tot zes maanden. Daarmee kon er een streep door het WK in Qatar, waarvoor de middenvelder juist weer op zoek was naar speelminuten.

Die zoektocht lijkt hij in 2023 pas weer voort te kunnen zetten, maar getuige de beelden is Wijnaldum in ieder geval op de goede weg. Na het WK neemt Ronald Koeman het stokje over van Louis van Gaal als bondscoach en eerstgenoemde liet zich al ontvallen dat Wijnaldum, mits fit, altijd een plekje in het Nederlands elftal verdient. In maart van volgend jaar start de EK-kwalificatie voor Oranje.

De routinier sprak bij zijn presentatie in de Italiaanse hoofdstad nog de hoop uit om Van Gaal snel te overtuigen. "Het wordt een lastig jaar, want je moet als speler normaal gesproken echt in het seizoen groeien. Nu moet ik meteen ijzersterk beginnen. Dat zal moeilijk worden, want het WK is al in de winter. Onmogelijk is het niet, maar voor mij is het belangrijk om goed te beginnen. Dan ben ik er zo snel mogelijk klaar voor." Wijnaldum kan overigens na dit seizoen voor acht miljoen euro definitief overgenomen worden van PSG.