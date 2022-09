Amsterdam en Eindhoven géén speelsteden tijdens eindronde Nations League

Maandag, 26 september 2022 om 18:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:15

De speelsteden van de Final Four van de Nations League lijken bekend te zijn. De Grolsch Veste in Enschede en De Kuip in Rotterdam zijn de beoogde stadions waar de halve finales, troostfinale en finale gespeeld moeten worden. Amsterdam en Eindhoven zijn geen opties, omdat de Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion in juni 2023, wanneer het mini-toernooi gehouden wordt, volgeboekt zijn voor evenementen.

Nederland was het laatste overgebleven land met interesse in de organisatie. Formeel moet de UEFA het toernooi nog aan Nederland toewijzen, maar dat zal in januari gebeuren. Kroatië, dat zich net als Nederland heeft geplaatst voor de eindronde, heeft geen interesse het toernooi te organiseren. De overige landen die zich nog kunnen plaatsen, Portugal of Spanje en Hongarije of Italië, waren eveneens niet geïnteresseerd. Die landen maken maandag en dinsdag in onderlinge duels uit wie zich volgend jaar in Nederland mag melden.

De enige landen die naast Nederland wél interesse hadden om het toernooi te organiseren, waren België, Wales en Polen. Al die landen eindigden echter onder Oranje in de groep, waardoor alleen Nederland overgebleven is als kandidaat-gastheer. Het drukke schema dat door het relatief nieuwe toernooi is ontstaan, heeft tot klachten geleid van onder meer Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje liet na Polen-Nederland wel weten zin te hebben om voor eigen publiek de Final Four te spelen.

Nederland is het eerste land dat zich voor beide eindrondes van de Nations League wist te plaatsen. In 2019 waren de overige deelnemers Engeland, Zwitserland en Portugal. Onder toenmalig bondscoach Ronald Koeman rekende Oranje in de halve finale af met Engeland (3-1), maar bleek gastland Portugal in de finale door een treffer van Gonçalo Guedes met 1-0 te sterk. De editie van 2023 wordt tussen 14 en 18 juni gehouden.