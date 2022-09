Suriname gaat na rust gigantisch onderuit in oefenduel met PEC Zwolle

Maandag, 26 september 2022 om 17:11 • Wessel Antes

PEC Zwolle heeft in een oefenduel met Suriname uitgehaald met overtuigende cijfers: 5-0. Bij rust stond de brilstand nog op het scorebord, maar na rust moest Natio vijfmaal incasseren. Bij Suriname stonden spelers als Ridgeciano Haps, Diego Biseswar en Warner Hahn in de basis, terwijl PEC voornamelijk met de B-garnituur startte

Het duel kwam pas na rust echt op gang. In de eerste helft was PEC al de bovenliggende partij, maar wist Chardi Landu twee mogelijkheden niet te verzilveren. Na rust opende de 22-jarige linksbuiten de score wel door in de 56ste minuut een strafschop te benutten. Landu nam vervolgens ook de 2-0 voor zijn rekening, waarna de Surinamers het volledig kwijt raakten in het MAC³PARK Stadion. Riley Reemnet was verantwoordelijk voor de 3-0.

De mooiste goal van de middag kwam op naam van Dean Guezen, die een goede aanval van de thuisploeg af wist te drukken via de binnenkant van de paal. Na Landu mocht ook Reemnet zijn tweede doelpunt maken: de aanvallende middenvelder tekende voor de 5-0 en laatste treffer van het oefenduel. Aanstaande vrijdag hervat PEC de Keuken Kampioen Divisie met een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax.