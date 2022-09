Nog altijd transfervrije Luc Castaignos duikt op bij Eredivisie-club

Maandag, 26 september 2022 om 16:45 • Wessel Antes

Luc Castaignos gaat meetrainen bij de Onder 21 van FC Groningen, zo meldt journalist Reon Boeringa van Voetbal International maandagmiddag. De 29-jarige spits is sinds juli transfervrij nadat zijn contract bij OFI Kreta afliep. In de voorbije maanden is Castaignos er nog niet in geslaagd om een nieuwe club te vinden. Nu krijgt de rechtspoot bij Groningen de kans om zijn conditie op peil te houden.

Dinsdag viert Castaignos pas zijn dertigste verjaardag, maar het jeugdproduct van Feyenoord loopt al geruime tijd mee in de voetballerij. Via Art Langeler, die hoofd jeugdopleiding is bij Groningen, kwam deze kans op zijn pad. Castaignos lijkt niet in aanmerking te komen voor een contract in Het Hoge Noorden, maar zal in afwachting van een nieuwe uitdaging enkel meetrainen bij de beloften.

Castaignos speelde in de afgelopen twee seizoenen op het Griekse Kreta. In totaal kwam hij 24 keer in actie voor OFI, waarin de aanvaller slechts goed was voor drie treffers. Op het Griekse eiland wist Castaignos dus nooit echt te overtuigen. Voor zijn tijd in Griekenland kwam de spits uit op het tweede niveau van Zuid-Korea, voor Gyeongnam FC. In de K-League 2 kwam Castaignos in acht wedstrijden tot twee treffers.

Ooit brak Castaignos als veelbelovend talent door bij Feyenoord. In het seizoen 2010/11 werden de Rotterdammers tiende in de Eredivisie, maar was de achttienjarige Castaignos met vijftien doelpunten het grote lichtpuntje. In de zomer van 2011 vertrok hij voor 1,5 miljoen euro naar Internazionale, waar hij acht duels in de hoofdmacht speelde. Na dienstverbanden bij achtereenvolgens FC Twente, Eintracht Frankfurt, Sporting CP, Gyeongnam en OFI zit Castaignos momenteel zonder club.