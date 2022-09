Watford doet na bliksemontslag razendsnel beroep op bekende PL-trainer

Maandag, 26 september 2022 om 16:10 • Wessel Antes

Slaven Bilic is de nieuwe manager van Watford FC, zo meldt de Engelse club maandagmiddag via de officiële kanalen. De 54-jarige Kroaat neemt het stokje over van Rob Edwards, die al na twee maanden ontslagen werd. Bilic heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem voor anderhalf jaar aan de Londense club verbonden houdt.

De Italiaanse eigenaar Gino Pozzo reageert via de clubwebsite op het aanstellen van Bilic en het ontslag van Edwards. “We vinden dat Rob genoeg tijd heeft gehad om een identiteit te kweken van zijn elftal, echter hebben de resultaten ons niet genoeg kunnen bekoren qua hoop en ambitie voor de toekomst. Met Slaven Bilic halen we een ervaren manager in huis die in het verleden al heeft laten zien met zijn club te kunnen promoveren naar de Premier League.”

Watford staat na tien wedstrijden in de Championship op de tiende plek. Onder leiding van Bilic hoopt de club van Haarlemmer William Troost-Ekong alsnog te promoveren naar de hoogste afdeling in Engeland. De Kroatische manager zijn laatste klus was in China bij Beijing Guoan. In Engeland stond Bilic eerder aan het roer bij West Ham United en West Bromwich Albion. Met laatstgenoemde club lukte het hem om te promoveren naar de Premier League.

Aanstaande zondag staat de uitwedstrijd tegen Stoke City op het programma voor Watford, om vervolgens midweeks te spelen tegen het Swansea City van Joël Piroe. Bij Watford treft Bilic een vrij ervaren selectie met onder meer middenvelder Tom Cleverley, die aanvoerder is in Londen. Ismaïla Sarr is de absolute ster op Vicarage Road, terwijl oud-Spartaan Maduka Okoye zal hopen onder Bilic wel basisspeler te worden.