Everton lijdt verlies van 21 miljoen pond op voormalig Napoli-ster

Maandag, 26 september 2022 om 16:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:41

Allan heeft een nieuwe werkgever gevonden. De Braziliaan tekent voor twee seizoenen bij Al-Wahda FC uit de Verenigde Arabische Emiraten, maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het contract van de middenvelder bij Everton werd ontbonden, waardoor hij transfervrij op te halen was.

De 31-jarige Allan geniet vooral bekendheid uit zijn tijd bij Napoli, waar hij tussen 2015 en 2020 furore maakte op het middenveld. Een transfer naar Everton volgde, dat 21 miljoen pond naar Napoli overmaakte voor zijn diensten. De tienvoudig international kwam tot 57 wedstrijden voor the Toffees, maar viel onder manager Frank Lampard uit de gratie en kwam dit seizoen nog niet in actie. Everton besloot daarop, mede door het aantrekken van middenvelders Idrissa Gueye en Amadou Onana, om het contract van Allan te ontbinden.

Al-Wahda wordt getraind door Carlos Carvalhal, die ook in Engeland actief was voor Swansea City en Sheffield Wednesday. De selectie herbergt naast Allan ook andere bekende namen. Zo speelt voormalig Leicester City-middenvelder Adrien Silva er sinds januari 2022 en trok de club ook Benfica-smaakmaker Pizzi aan. Desondanks is de club uit Abu Dhabi teleurstellend begonnen aan het nieuwe seizoen in de UAE Pro League. Na drie wedstrijden wist de ploeg slechts één punt te behalen.

Ook Denayer lijkt voor opvallende stap te kiezen

Net als Allan lijkt ook Jason Denayer te gaan verhuizen naar de Emiraten. De Belg zou een akkoord naderen met Shabab Al-Ahli, meldt Fabrizio Romano. Volgens de journalist vliegt de 35-voudig international maandag nog naar de Emiraten om zijn transfer naar de nummer vier van de competitie af te ronden. Ook andere clubs uit het land hebben niet stilgezeten. Adel Taarabt tekende zondag bij Al-Nasr SC, terwijl voormalig Napoli- en AS Roma-verdediger Kostas Manolas donderdag voor twee seizoenen bij koploper Sharjah FC tekende. Eerder deze transferperiode verbonden vedetten Paco Alcácer en Miralem Pjanic zich ook al aan die club.