Britse overheid stuurde hevig aan op Saoedische overname van Newcastle

Maandag, 26 september 2022 om 15:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:31

De Britse overheid heeft actief aangestuurd op de Saoedi-Arabische overname van Newcastle United. Uit opgevraagde documenten van het Departement voor Internationale Handel blijkt dat voormalig minister Gerry Grimstone ex-Premier League-voorzitter Gary Hoffman om 'een weg vooruit' heeft gevraagd, terwijl de Britse regering altijd heeft ontkend betrokken te zijn geweest. De bemoeienis met de overname zou deel uitmaken van een groter plan van ex-premier Boris Johnson om kapitaal buiten het Verenigd Koninkrijk aan te trekken.

In oktober vorig jaar werd bekend dat Newcastle United per direct zou worden overgenomen door het Saoedi-Arabisch investeringsfonds PIF, dat onder toezicht staat van kroonprins Mohammed bin Salman. Onder meer mensenrechtenorganisatie Amnesty International sprak zich fel uit tegen de overname, dat een schoolvoorbeeld van sportswashing zou zijn. Nu blijkt dat de Britse overheid de machtswisseling actief gefaciliteerd heeft. Uit de nieuw vrijgegeven documenten – gepubliceerd door the Guardian – wordt duidelijk dat ex-minister Grimstone Hoffman persoonlijk benaderd heeft om ervoor te zorgen dat de deal door kon gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In memo's verzonden aan onder meer de Britse ambassadeur in Saoedi-Arabië bevestigde Grimstone dat hij contact had gehad met Hoffman. De ex-minister zou in de gesprekken met de voormalig Premier League-preses kenbaar hebben gemaakt dat het destijds vastgelopen proces van de overname (onder meer vanwege de rol van de staat in het investeringsfonds) 'gevoelig' en 'beschamend' zou zijn voor de betrekkingen met Saoedi-Arabië. "Ik kan bevestigen namens de hoogste ranken van de Saoedische overheid dat de plannen uitvoerbaar zijn, en we weten allemaal waar dat op duidt", voegde Grimstone toe.

De inmiddels afgetreden minister bleef zijn betrokkenheid bij navraag van the Guardian echter alsnog ontkennen. "Deel van mijn rol als investeringsminister was om potentiële grote buitenlandse investeringen voor het Verenigd Koninkrijk te inventariseren", zei Grimstone. "Dit was in het specifiek belangrijk bij Newcastle, omdat het zich in het publieke domein bevond en er in publieke zin enorm veel interesse voor was. Ik ben helder geweest tegen meneer Hoffman over dat ik het communiceren van ideeën tussen de PIF en de Premier League alleen wilde faciliteren, niet dat ik voorbij wilde gaan aan de autonomie van de Premier League."