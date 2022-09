Ajax geeft meereizende fans belangrijk advies voor Champions League-trip

Maandag, 26 september 2022 om 15:25 • Wessel Antes

Ajax raadt het meereizende fans af om als herkenbare supporter van de club de straten te betreden in Napels, zo schrijven de Amsterdammers in een advies op de clubwebsite. Daarnaast wordt afgeraden om met kinderen af te reizen naar Italië. Feyenoord gaf in 2017 hetzelfde advies aan haar supporters. Toen waren Nederlandse fans in het stadion überhaupt niet welkom vanwege een besluit van de Italiaanse autoriteiten door eerder wangedrag in Rome.

De uitwedstrijd van Ajax tegen Napoli staat gepland op 12 oktober. De Amsterdammers spelen dan om 18.45 uur de belangrijke uitwedstrijd in het Stade Diego Armando Maradona. In principe kan Ajax 2736 supporters kwijt in het uitvak, al is het nog maar de vraag of dat daadwerkelijk uitverkocht zal worden. De supporters lijken hun voorkeur te hebben geven aan trips naar Liverpool en Glasgow.

“Bij eerdere wedstrijden van andere clubs in Napels is gebleken dat het wedstrijdbezoek voor supporters van de tegenpartij niet zonder risico is”, aldus Ajax. De supporters van Liverpool werden begin september ook al afgeraden om het centrum van de Italiaanse stad in te duiken: “Pas op dat je doelwit kan worden van diefstal, beroving of kan worden aangevallen.” Liverpool ging er in Napels uiteindelijk met 4-1 af tegen de koploper van de Serie A.

De uitwedstrijd van Ajax bij Napol kan nog wel eens cruciaal worden voor dit seizoen. De Amsterdammers staan momenteel, net als Liverpool, op drie punten in Poule A van de Champions League. De Italianen maakten nog geen fout en staan op zes punten. Volgende week dinsdag, op 4 oktober, neemt Ajax het eerst in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Napoli. Een week later staat de trip naar Italië op de planning.