Vitesse start gesprekken met Phillip Cocu voor opvolging Letsch

Maandag, 26 september 2022 om 14:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:00

Vitesse is de gesprekken gestart met Philip Cocu, weet het Algemeen Dagblad. De Arnhemmers zijn op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer sinds het bliksemvertrek van Thomas Letsch naar VfL Bochum. De momenteel clubloze Cocu moet diens opvolger worden. Vitesse wil zelf nog niet ingaan op namen van kandidaten.

Cocu's meest recente trainersklus was bij Derby County. Bij de Championship-club kreeg hij eind 2020 zijn congé na een reeks teleurstellende resultaten. Zijn klus daarvoor bij Fenerbahçe voorliep zelfs nog minder voorspoedig. Als hoofdtrainer van de Turkse grootmacht viel het doek voor Cocu al na een paar maanden tijd.

De momenteel 51-jarige Eindhovenaar beleefde zijn grootste successen aan het roer bij PSV. Als hoofdtrainer van de huidig Eredivisie-koploper werd hij tussen 2013 en 2018 driemaal landskampioen, terwijl hij een jaar eerder als interim-trainer beslag legde op de KNVB Beker. Zijn eerste stappen in het trainersvak zette Cocu onder de vleugels van Bert van Marwijk. Tussen 2008 en 2012 fungeerde hij als assistent van de voormalig bondscoach.

Mochten Cocu en Vitesse tot overeenstemming komen over een dienstverband, zou hij bij een club terechtkomen waar hij ook als speler actief was. Tussen 1990 en 1995 speelde het jeugdexponent van AZ in het geel-zwart, alvorens hij de overstap maakte naar PSV. Daar maakte Cocu ook zijn debuut voor het Nederlands elftal, waar hij uiteindelijk tot 101 interlands zou komen. De oud-middenvelder kwam in het restant van zijn spelerscarrière nog uit voor Barcelona en Al Jazira.