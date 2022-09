Kaká volgt voorbeeld Arjen Robben en maakt droom waar in Berlijn

Maandag, 26 september 2022 om 14:28 • Wessel Antes

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Kaká heeft zondagmiddag zijn eerste marathon ooit gelopen in Berlijn. De veertigjarige Braziliaan had na het beëindigen van zijn carrière in 2017 al jaren de ambitie om een marathon uit te lopen en koos ervoor om dit in de Duitse hoofdstad te doen. De ex-middenvelder van onder meer Real Madrid en AC Milan zette in Berlijn een knappe tijd neer: 3.38.06.

Amazing, Berlin!!! What a great atmosphere during the all 42KM. Very proud of becoming a #BerlinLegend.



A big thank you to all the runners, the fans, and my partners @adidasrunning @adidasbrasil @berlinmarathon @reismpr pic.twitter.com/K3xaAUeXZo — Kaka (@KAKA) September 26, 2022

Daarmee was Kaká bijna twee minuten sneller dan zijn doelstelling: 3.40.00. Over de eerste helft van zijn marathon deed Kaka 1.47.07, terwijl het tweede gedeelte op een tijd van 1.50.59 uitkwam. Zondag werd er in Berlijn overigens ook een wereldrecord gelopen: Keniaan Eliud Kipchoge kwam met een tijd van 2.01.09 als eerste over de finishlijn. Via Twitter reageert Kaká uitzinnig op zijn middag in Duitsland.

Arjen Robben, met wie Kaká tijdens zijn carrière net niet samenspeelde bij Real, liep in april van dit jaar zijn eerste marathon in Rotterdam. De 38-jarige Groninger finishte op de Coolsingel met een puike tijd van 3.13.40. Tegenover het Algemeen Dagblad reageerde Robben een stuk minder enthousiast dan Kaká. “Niet leuk, het was echt niet leuk. Ik heb het gehaald, maar daar is alles mee gezegd. Ik ben vaak diep gegaan en heb ook vaak genoeg moeten knokken, maar dit was ook echt vechten.”