Franse schande: vier rode kaarten en massale vechtpartij op jeugdtoernooi

Maandag, 26 september 2022 om 17:47 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:51

Het Franse Onder 18-elftal heeft zich tegen leeftijdsgenoten uit Polen van zijn slechtste kant laten zien door vier rode kaarten in twintig minuten tijd te pakken. Behalve de vier uitsluitingen werd er ook het nodige geweld gebruikt. Er ontstond een massale vechtpartij waardoor de dienstdoende scheidsrechter niets anders kon doen dan de wedstrijd staken.

In de finale van het Lafarge-toernooi in Limoges tegen Polen Onder 18 stonden de Fransen op het moment van escalatie met 3-2 achter. Aanvankelijk was er weinig aan de hand. Polen was op voorsprong gekomen, de Fransen scoorden vervolgens tweemaal en vlak voor rust kwamen de Polen weer langszij. De tweede helft echter was volgens L'Équipe ‘een nachtmerrie’ die tien minuten na rust begon, toen Ilyes Housni van Paris Saint-Germain een rode kaart kreeg. Zes minuten daarna mocht Jeanuël Belocian (Stade Rennais) voortijdig douchen en moesten les Bleus met negen man verder.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête. Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4 — Part time ???? (@D_Givens_) September 25, 2022

Daarna ging het van kwaad tot erger. De Polen kwamen op een 3-2 voorsprong en de Franse stoppen sloegen door. Vijf minuten na de Poolse voorsprong, werd het Franse negental gereduceerd tot slechts zeven. De derde rode kaart volgde na een kopstoot van Yoni Gomis (Le Havre), de vierde prent was voor Darnell Bile van AS Saint-Étienne, die een Poolse speler een doodschop gaf.

Nadat er een massale vechtpartij ontstond besloot de scheidsrechter de wedstrijd logischerwijs te staken. Omdat Polen op dat moment met 3-2 voorstond, kregen zij de reglementaire overwinning en dus de toernooiwinst toegeschreven. De Fransen worden gecoacht door oud-international Bernard Diomède. Hij wilde geen commentaar geven op het wangedrag van zijn spelers.