‘Argentijnse bondscoach vraagt wat Van Gaal en co eigenlijk al verlangen’

Maandag, 26 september 2022 om 13:56 • Tom Rofekamp

Op 13 november – een week voor de eerste wedstrijd van het WK in Qatar – wordt er nog in talloze topcompetities gevoetbald. Zo ook in de Premier League. Lionel Scaloni heeft volgens het Argentijnse sportmedium Doble Amarilla daarom een verzoek bij de betreffende clubs ingediend om zijn WK-gangers vrijaf te geven tijdens de laatste speelronde voor de eindronde. Daarmee maakt de Argentijnse bondscoach zich hard voor een zaak waar onder meer ook Louis van Gaal zich al over uitsprak.

Op 13 november kruisen zowel Brighton & Hove Albion en Aston Villa als Fulham en Manchester United de degens. De kans is groot dat er met Lisandro Martínez (Manchester United), Alexis Mac Allister (Brighton) en Emiliano Martínez dan drie vaste selectiespelers van Scaloni in actie komen. De 44-jarige keuzeheer wil blessures voorkomen en daarom overgaan tot het verzoek aan de clubs.

Ook in de Serie A moeten op dezelfde datum nog talloze leden van Scaloni's waarschijnlijke WK-selectie komen opdraven. Zo zijn er met Lautaro Martínez, Joaquín Correa (Internazionale), Paulo Dybala (AS Roma), Ángel Di María, Leandro Paredes (Juventus) en Nicolás González al zes spelers actief in Italië die ook tot de huidige groep voor de vriendschappelijke duels met Honduras en Jamaica behoren.

Binnen de landsgrenzen is men ook nog 'gewoon' voornemens om te voetballen op 13 november. Zo speelt potentieel WK-ganger Andries Noppert nog de Friese derby tegen SC Cambuur, terwijl collega-goalies Justin Bijlow en Jasper Cillessen het thuis opnemen tegen respectievelijk RKC Waalwijk en Excelsior. Wout Weghorst voert in Turkije mogelijk de aanval aan in het thuisduel met Antalyaspor. Van Gaal gaf afgelopen week echter al aan dat hij denkt dat de spelers minder moeite hebben met de korte voorbereidingstijd dan hijzelf: "Er zit een fantastische spirit in het team. Dat zie je al in hoe we voetballen, het gaat redelijk gemakkelijk. Ik mis de voorbereiding wel, maar de spelers denk ik niet."