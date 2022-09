Verbazing over stugge Oranje-sterren: dochter van De Mol staat voor zwaar WK

Maandag, 26 september 2022 om 13:48 • Wessel Antes • Laatste update: 14:05

Noa Vahle, de dochter van Linda de Mol, werd ook in de afgelopen interlandweek volledig genegeerd door de spelers van het Nederlands elftal. De verslaggeefster van Vandaag Inside zal in november voor het programma naar Qatar afreizen, maar krijgt ruim twee jaar na de Akwasi-rel nog steeds nul op het rekest van de internationals.

De Oranje-spelers begonnen met de boycot van Vandaag Inside toen Johan Derksen in 2020 een misplaatste grap maakte over rapper Akwasi. Niet de prominente gezichten Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp ondervinden last van die boycot, maar vooral de verslaggevers van het programma kampen met het probleem: geen enkele speler wil met het medium spreken.

Afgelopen vrijdag sprong presentator Genee tijdens de uitzending in de bres voor Vahle. “Die hele boycot slaat natuurlijk nergens op. Dat meisje Noa gaat nu voor ons naar Qatar toe en die mag niemand wat vragen.” Journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International haakte daar op in. “Ja, ze was er gisteren ook. Ik vroeg nog: ‘Mag je nou al die spelers spreken?’ Ze zei: ‘Nee, nee, ik mag nog niks, alleen de bondscoach.’ Nou, kinderachtig toch?”

Een schrale troost voor Vahle: de verslaggeefster kan in Qatar wel met Louis van Gaal spreken. De bondscoach is al sinds jaar en dag een goede kennis van de familie De Mol. Het is echter wel zo dat aan de bondscoach vaak slechts twee vragen gesteld mogen worden. Diepte-interviews lijken er dus niet in te zitten voor Vandaag Inside en Vahle in Qatar.