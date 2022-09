Turkse media eensgezind: ‘Het is nu de tijd om radicale beslissingen te nemen’

Maandag, 26 september 2022 om 13:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:40

De beschamend verlopen interlandperiode van vorige week gaat de Turkse bondscoach Stefan Kuntz mogelijk de kop kosten. Afgelopen donderdag kwamen de Turken tijdens het Nations League-treffen in Istanbul niet verder dan een 3-3 tegen Luxemburg. Het gênante verlies van zondagavond tegen de Faeröer Eilanden (2-1) is de mogelijke druppel, zo denken Turkse media.

Dankzij vier opeenvolgende zeges en nul tegengoals in Groep 1 van de Nations League C waren de Turken reeds zeker van promotie naar League B. De desastreus verlopen laatste interlandweek laat echter een nare smaak over in de Turkse media. “Natuurlijk speelden we weleens slechte wedstrijden in onze historie, maar daarvan was geen enkele zo beschamend als tegen de Faeröer. Het was een complete ramp. Het is nu de tijd om radicale beslissingen te nemen”, zo lijkt Fanatik al voor te sorteren op een ontslag van Kuntz. De Duitser nam in september 2021 het stokje over van Senol Günes.

De krant Sabah doet nog een extra duit in het zakje. “Ondanks dat de bondsvoorzitter zegt geen besluit te hebben genomen, is het niet langer mogelijk om door te gaan met deze Duitse bondscoach. Er moet nu een comité rond het nationale elftal komen met grote namen uit het Turkse voetbal. Zij moeten een plan A, B én C maken voor de nabije toekomst”, luidt het. Fotomac ziet de toekomst van het Turkse voetbal helemaal somber in. “Bedankt Faeröer dat jullie ons hebben laten zien dat voetbal niet langer een sport voor ons is. We hebben geschiedenis geschreven: jullie houdbaarheidsdatum is verstreken”, zo wordt gedoeld op de spelers.

De maker van de enige goal tegen de Faeröer Eilanden, Serdar Gürler, maakte al publiekelijk zijn excuses. “We zijn ongelooflijk verdrietig. We hebben niet gestreden. De eerste vier groepswedstrijden verliepen goed, maar in de kleedkamer is het nu zo stil dat het op een uitvaartcentrum lijkt”, zo liet de spits van Istanbul Basaksehir weten tegenover Aspor. In twaalf wedstrijden onder Kuntz boekte Turkije zeven overwinningen. Kwalificatie voor WK in Qatar mislukte echter. Het land eindigde als tweede achter Nederland in de kwalificatiepoule, maar dolf het onderspit tegen Portugal in de play-offs.