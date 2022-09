Unibet: een odd van 2.90 voor een zege van Duitsland op Engeland!

Maandag, 26 september 2022 om 13:00 • Laatste update: 13:12

Engeland wist afgelopen vrijdagavond opnieuw niet te winnen in de groepsfase van de Nations League. De ploeg van Gareth Southgate ging op bezoek bij Italië met 1-0 ten onder, waardoor Engeland als nummer vier in de poule met ook Hongarije en Duitsland eindigt. Die Mannschaft ging tegelijkertijd met 0-1 onderuit tegen Hongarije. Wie van de twee landen kan er nog enigszins met een goed gevoel richting het WK in Qatar in gaan? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Nations League-duel tussen Engeland en Duitsland.

Southgate en zijn manschappen werden na de nipte nederlaag op bezoek bij Italië op een hevig fluitconcert van de meegereisde Engelse supporters getrakteerd. The Three Lions bereikten ruim een jaar geleden nog in eigen land de finale van het EK, maar zijn het sindsdien helemaal kwijt. Dit jaar werd tweemaal verloren van Hongarije, waarbij de 0-4 vernedering in juni zonder twijfel het meest pijn deed. Vooral het gebrek aan scorend vermogen moet Southgate zorgen baren. Met de 0-1 nederlaag tegen Italië, wist Engeland voor het eerst sinds november 2000 drie opeenvolgende duels geen doelpunt te maken.

Zie jij Engeland op Wembley winnen van Italië? De quotering hiervoor staat op 2.50!

Duitsland kan plaatsing voor de finaleronde van de Nations League uit het hoofd zetten. Bondscoach Hansi Flick zag hoe zijn manschappen vrijdagavond in eigen huis verrassend onderuit gingen tegen Hongarije: 0-1. Een wonderschoon doelpunt na ruim een kwartier spelen van Ádám Szalai met de hak maakte het verschil in Leipzig. Met de nederlaag tegen Hongarije kwam er een einde aan een reeks van dertien ongeslagen duels op rij sinds Flick in augustus vorig jaar werd aangesteld als bondscoach. Duitsland hoopt maandagavond revanche te nemen op Engeland, dat vorig jaar in de achtste finales van het EK nog met 2-0 te sterk bleek.

Denk jij dat Duitsland nu wel wint van Engeland? De quotering voor een uitzege staat op 2.90!

Timo Werner begon afgelopen vrijdag nog in de punt van de aanval bij Duitsland en de kans lijkt reëel dat hij tegen Engeland opnieuw vanaf het eerste fluitsignaal mag starten. De 26-jarige spits staat momenteel op twee doelpunten in de Nations League. Bij Engeland zijn de ogen natuurlijk gericht op Harry Kane.

Zie jij Timo Werner of Harry Kane scoren? Bekijk de quoteringen!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!