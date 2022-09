Noppert spreekt na prachtige week over kansen op WK-deelname in Qatar

Maandag, 26 september 2022 om 13:04 • Wessel Antes

Andries Noppert kijkt terug op een prachtige interlandweek bij het Nederlands elftal. De 28-jarige laatbloeier mocht zich afgelopen week bewijzen aan Louis van Gaal. In een uitgebreid interview met Omrop Fryslân laat de boomlange sluitpost zich uit over zijn kansen op een plekje in de uiteindelijke WK-selectie van de bondscoach.

Noppert denkt zeker nog niet al een plekje te kunnen reserveren voor het vliegtuig naar Qatar. “Ik moet zeggen dat ik daar nu niet mee bezig ben. We zien het wel. Ik kan één ding doen en dat is heel hard werken en mezelf laten zien. Laat ik nou eerst tot het WK maar eens de pannen van het dak spelen bij Heerenveen. En dan denk ik dat ik het meneer Van Gaal heel moeilijk kan maken.”

Bekijk hier de reportage met Andries Noppert.

Noppert kwam afgelopen maandag terecht in een warm bad, zo zegt de keeper. “Het was een week waarin ik mee mocht trainen op een heel hoog niveau, met hele bijzondere jongens. Veel mensen hebben een mening over dit team, maar ik heb ze meegemaakt en het zijn stuk voor stuk fantastische kerels. Een heel hecht elftal. Ik ben blij dat ik daar deel van uit mocht maken.”

Noppert deed net als alle andere keepers mee aan de penaltytest. De doelman stelt dat iedere keeper wat kan leren van Tim Krul. “Tim Krul heeft het op het WK in 2014 fantastisch gedaan. Die heeft een bepaald spel gespeeld om bij iemand in het hoofd te zitten. Daar geloof ik ook wel in. Ik denk dat elke keeper meer met dat spel moet spelen. En dan is het gewoon zo lang mogelijk wachten en in de goede hoek zitten.”

Tot slot heeft Noppert lovende woorden voor Van Gaal en de manier waarop de bondscoach met zijn spelers werkt. “Ik vind het een fantastische man. Hij is eerlijk en oprecht. Ik denk dat er niet veel trainers zijn die mensen juist weten te kietelen. Onder hem is ook nog niet verloren en dat zegt volgens mij genoeg.” Aanstaande zondag staat Noppert om 20.00 uur in Emmen gewoon weer onder de lat voor zijn club sc Heerenveen.