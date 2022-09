Hoe Gullits jeugdliefde van dodelijke stadionramp naar faillissement ging

In de roemrijke Nederlandse voetbalhistorie hebben we veel profclubs zien komen en gaan. Wat te denken van het AGOVV dat als kraamkamer gold voor spelers als Klaas-Jan Huntelaar, Dries Mertens en Nacer Chadli? Of Xerxes, de legendarische kweekvijver waar talenten als Willem van Hanegem en Coen Moulijn speelden. Of HFC Haarlem, de eerste club van Ruud Gullit die een verschrikkelijke stadionramp met dodelijke afloop meemaakte? In aflevering vier van Football Chronicles vertelt Voetbalzone de gedenkwaardige verhalen van de clubs die vanwege uiteenlopende redenen verdwenen uit het betaald voetbal.