Winters vertrek lijkt aanstaande voor gepasseerde Oranje-international

Maandag, 26 september 2022 om 12:35 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:34

Een winters vertrek van Stefan de Vrij bij Internazionale lijkt steeds reëler te worden. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft zijn club de verdediger tijdens de afgelopen transferperiode te koop aangeboden, maar omdat een bod uitbleef moest hij in Milaan blijven. De Vrij was in de afgelopen vijf seizoenen onbetwist basisspeler en werd in 2020 zelfs tot beste verdediger van de Serie A uitgeroepen. De matige vorm van Inter dit seizoen echter, wordt hem mede aangerekend.

Na zeven competitiewedstrijden staan i Nerazzurri op een zevende plek in de Serie A en werden er al elf tegendoelpunten geslikt. De Vrij wordt gezien als een grote zondebok. De afgelopen twee jaar vormde de dertigjarige verdediger een solide defensief blok met Milan Skriniar en Alessandro Bastoni, maar door de zorgwekkende prestaties van de club lijkt de succesperiode van de Nederlander voortijdig aan het eind te komen.

Het huidige contract van De Vrij bij de Italiaanse club loopt eind juni 2023 af. Als Inter nog een bedrag aan hem over wil houden, moeten zij hem in de winterse transferperiode verkopen omdat De Vrij anders komende zomer gratis de deur uitloopt. Over een contractverlenging is tot op heden nog niet gesproken. Aan zijn centrale partner Skriniar werd ook al getrokken. Paris Saint-Germain wilde de Slowaak afgelopen zomer inlijven, maar tot een transfer kwam het nog niet. De Fransen zouden echter nog een poging voor hem willen wagen in de nabije toekomst en naar verluidt ligt ook Real Madrid op de loer. Tot nu toe stond Skriniar in alle wedstrijden van Inter in de basis, dus in hem lijkt trainer Simone Inzaghi wel vertrouwen te hebben. Ook Skriniars contract loopt eind juni 2023 af en daarom wil Inter zijn contract verlengen, zeker met het oog op de Parijse en Madrileense interesse. Een verlenging lijkt echter een utopie en de besprekingen bevinden zich in een impasse.

De Vrij heeft in Francesco Acerbi, die deze zomer overkwam van Lazio, een geduchte concurrent voor zijn plek in de defensie. Tot nu toe speelde De Vrij 173 wedstrijden voor Inter waarin hij acht keer trefzeker was. Met de Milanezen won hij één Scudetto, eenmaal de Coppa Italia en pakte hij twee keer de Supercoppa Italiana. Ook bij Oranje is De Vrij zijn basisplek kwijt. Bondscoach Louis van Gaal lijkt tijdens het komende WK in Qatar te kiezen voor een centraal trio met Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké.