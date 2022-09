Oranje wordt allerminst rijk gerekend: ‘Die jongen kan echt alles met een bal’

Maandag, 26 september 2022 om 11:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:07

Piet de Visser denkt dat het Nederlands elftal behoorlijk wat te duchten heeft van Senegal. De 88-jarige meesterscout legde alle tegenstanders van Oranje in de WK-groepsfase onder de loep en identificeerde de Leeuwen van Teranga als mogelijke verrassing op de eindronde. Bovendien is gastland Qatar volgens De Visser beter dan diens imago doet geloven.

Hoewel Oranje volgens De Visser 'normaal gesproken sterker is', moet Senegal – dat op 21 november de eerste tegenstander is – allerminst onderschat worden. "Senegal kan zomaar eens één van de verrassingen op het WK worden", laat hij optekenen door het Algemeen Dagblad. "Op voorwaarde dat het rustig blijft in de selectie. Dat wil vooral tijdens toernooien buiten Afrika nog weleens een probleem zijn. Er is dan vaak gedoe over geld en premies."

Met name sterspeler Sadio Mané wordt bestempeld als one to watch door De Visser. Bij mede-poulegenoot Qatar loopt er volgens de scout een speler rond die evengoed speciale aandacht verdient. "Ik heb Qatar nog niet zo lang geleden in Zuid-Amerika zien voetballen. Ik was toen vooral erg onder de indruk van de spits, Almoez Ali. Die jongen kan echt alles met een bal. Dat zul je op het WK wel gaan zien. En ook verdedigend zit dat land behoorlijk in elkaar."

Het minst complimenteus is De Visser over Ecuador, dat het rijtje groepsgenoten van Oranje completeert. "Die ploeg is drastisch verjongd, ook met veel spelers die in Europa voetballen. Maar ondanks de goede mentaliteit die dat land kenmerkt, is Nederland normaal gesproken veel beter." Toch gebiedt de oud-trainer waakzaamheid: "Op papier is Oranje de sterkste van alle vier de ploegen, maar het zijn beslist geen eitjes die 'we' gaan treffen."

Senegal, titelhouder van de Afrika Cup, zette afgelopen zaterdag Bolivia met 2-0 opzij en beleeft dinsdag tegen Iran de laatste test voor het WK begint. Qatar oefent op dezelfde dag tegen Chili en dolf vrijdag nog het onderspit tegen Canada (0-2), het land dat voor het eerst sinds 1986 weer meedoet aan een mondiale eindronde. Ecuador remiseerde toen in en tegen Saoedi-Arabië met 0-0 en oefent dinsdag nog tegen Japan.