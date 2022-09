Van Dijk: ‘Moeten niet vergeten dat België een van de beste teams is’

Maandag, 26 september 2022 om 10:52 • Jordi Tomasowa

Virgil van Dijk beseft dat het Nederlands elftal tegen België (1-0) geen goede wedstrijd op de mat legde. Volgens de 31-jarige aanvoerder gaat Oranje door de nipte overwinning in de Johan Cruijff ArenA wel met een goed gevoel richting het WK in Qatar. “We gaan alles geven. Hopelijk wordt het een speciaal WK.”

“Het was geen goede wedstrijd, maar we winnen wel”, zei Van Dijk na afloop van het gewonnen Nations League-duel voor de camera van de NOS. “Daar kwamen we voor. Dit geeft wel een lekker gevoel, ondanks dat we veel beter moeten. Maar we moeten niet vergeten dat we tegen België spelen. Dat is een van de beste teams van de wereld.”

België ging in juni nog met 1-4 tegen Oranje onderuit in Brussel, maar had de zaken zondagavond in defensief opzicht beter op orde, zo zag ook Van Dijk. “Ja, je weet dat zij natuurlijk die wedstrijd in Brussel hebben geanalyseerd en ons uit elkaar wilden trekken met veel beweging. Ze hebben Kevin De Bruyne, Eden Hazard... Dan moet je hard werken, veel rennen. Maar we winnen en dat is het belangrijkste”, aldus de centrumverdediger.

Van Dijk kijkt door de zeges op België en Polen met veel vertrouwen uit naar het WK in Qatar. “Je houdt de nul en je wint. Nu is Qatar het volgende station. Dit geeft vertrouwen en het is genieten, hopelijk blijft dit gevoel zo. We gaan alles geven en we hebben iedereen nodig. Hopelijk wordt het dan een speciaal WK.”