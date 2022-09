‘Interessantdoenerij’ zit Van Hanegem dwars: ‘Ik vind het tenenkrommend’

Maandag, 26 september 2022 om 10:03 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:13

Willen van Hanegem is helemaal klaar met de ‘interessantdoenerij’ rond de Oranje-keepers. Volgens de oud-international is Nederland het enige land dat nog geen vaste doelman heeft en dat is hem een doorn in het oog, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De uitspraken van Louis van Gaal en het gedrag van keeperstrainer Frans Hoek zitten hem dwars. Ook doet men in Zeist alsof ze ‘raketgeleerden zijn’ en dat vindt Van Hanegem tenenkrommend.

“Laten we hopen dat het gezanik rond onze keepers een keer voorbij is”, zo valt Van Hanegem met de deur in huis in zijn column. “We zijn het enige land in de hele wereld dat er nog niet uit is met zijn keepers en we doen net alsof dat professioneel is. Al die landen die het wel al weten, zijn conservatief. Peter Murphy is erbij gesleept en Hoek doet alsof het hogere wiskunde is. Want juist dat maakt zijn functie waarschijnlijk belangrijker.” De columnist vindt het belachelijk dat Van Gaal en Hoek vijftien keepers volgen. “Vijftien keepers! Of goalplayers, want Hoek wil af van het woord keepers. Dat ze in Zeist net doen alsof ze als raketgeleerden naar keepers moeten kijken, dat vind ik tenenkrommend.”

De bondscoach liet de afgelopen tijd ontvallen dat hij keepers aan penaltytesten onderwierp. Ook dat vindt Van Hanegem onzin. “Als ik het goed begrijp leren ze in Zeist pas écht keepen. Zes keepers waren er afgelopen week uitgenodigd. Daar zat ook Mark Flekken bij, de vorige enorme uitvinding van Hoek en Van Gaal die bij nader inzien toch beter kon voetballen dan keepen.” De Kromme heeft dan wel weer veel respect voor Tim Krul die niet bij de tests aanwezig was omdat hij onlangs weer vader was geworden. “Die kan bij mij nooit meer kapot omdat hij zei: ‘Zoek het lekker uit daar’. Geselecteerd voor een test maar niet voor de selectie, totale waanzin.”

Dat Remko Pasveer in de laatste twee Nations League-wedstrijden tegen Polen (0-2 winst) en België (1-0 winst) het doel verdedigde en de nul hield, zegt Van Hanegem niks. “Nu hebben ze in Zeist weer Remko Pasveer ontdekt. Die is 38 jaar. Maar Pasveer moet zich ondanks zijn basisplaatsen tegen Polen en België niet rijk rekenen, want Hoek ontdekte ook Drommel, Flekken en Bijlow die hij ook allemaal weer razendsnel afserveerde.”

Verder vindt Van Hanegem ook het gedrag van Van Gaal en Hoek langs de lijn flauwekul. “De bondscoach staat die speler dan met uitgestoken hand op te wachten, maar nog geen halve meter verder staat Hoek ook al ongeduldig klaar voor de handdruk. Als een speler moet invallen, schotelt Hoek hem eerst nog vijftien menukaarten met uitleg voor waar hij moet staan bij corners. Geloof me, het is allemaal maar interessantdoenerij.”