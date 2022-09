Belgische media zien zorgen Rode Duivels toenemen; Onana lichtpuntje

Maandag, 26 september 2022 om 09:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:57

Volgens Belgische media heeft de nipte nederlaag van België tegen Nederland voor veel vraagtekens gezorgd. De algehele conclusie is dat de Rode Duivels tegen Oranje het betere van het spel hadden, maar desondanks met een negatief gevoel richting het WK in Qatar gaan. “Voor de vijfde keer op rij van een land uit de top tien verloren, al met al een ongelukkige generale repetitie.”

Volgens Sporza wees alles zondagavond op een bloedeloze 0-0 tot Nederland via Virgil van Dijk toesloeg. Het medium houdt Zeno Debast verantwoordelijk voor de winnende treffer van Oranje. De achttienjarige verdediger van Anderlecht kreeg net als afgelopen donderdag tegen Wales (2-1 winst) een basisplaats van bondscoach Roberto Martínez, maar verloor de aanvoerder van het Nederlands elftal uit het oog bij een hoekschop van Cody Gakpo. “Vooral Debast zal gevloekt hebben bij de 1-0 van Van Dijk. Het Anderlecht-talent betaalde toch flink leergeld in Amsterdam. Want enkele minuten na de openingstreffer hief Debast ongelukkig het buitenspel op, waardoor Bergwijn bijna de 2-0 scoorde.”

Het Laatste Nieuws zag België in de Johan Cruijff ArenA een onnodige nederlaag slikken, waardoor de zuiderburen alleen maar met meer twijfels richting het WK in Qatar gaan. “Er overheerst vooral negativiteit. Een nieuwe prestigeslag met Oranje verloren. Geen sprake van revanche na die smadelijke avond in juni. Voor het eerst in vijftig interlands niet gescoord. Voor de vijfde keer op rij van een land uit de top tien verloren, al met al een ongelukkige generale repetitie.”

Amadou Onana was voor de krant het lichtpuntje van de avond. “Zonder aanpassingsproblemen vond hij net als bij Everton ook bij de Rode Duivels meteen zijn draai centraal op het middenveld. Of Onana de man is die het tegen pakweg Marokko gaat openbreken, is nog maar de vraag. Maar fysieke kracht brengt Onana tegen Kroatië, of hopelijk in een later stadium in Qatar, sowieso met zich mee. Voor Youri Tielemans wordt het nu echt wel oppassen.”

Bij Het Nieuwsblad overheerst er vooral teleurstelling na de nipte nederlaag van België tegen Oranje. “De Rode Duivels zijn opnieuw genekt door Nederland. In een partij zonder (veel) schwung ging België met 1-0 de boot in. De Nations League-groep winnen zat er dus nooit in en aangezien we nu twee keer hebben verloren van Oranje, neemt ook de ongerustheid over het WK in Qatar weer wat toe.”