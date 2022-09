Van der Vaart en Van Hooijdonk lyrisch: ‘Hij is echt een baas aan het worden’

Maandag, 26 september 2022 om 09:04 • Paul Jeursen • Laatste update: 09:09

Kenneth Taylor speelde tegen België (1-0 winst) pas zijn tweede interland, maar krijgt alle lof toegezwaaid van analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. Tijdens Polen - Nederland (0-2) van afgelopen donderdag had de middenvelder al zijn debuut in Oranje gemaakt en mocht hij een kwartier meedoen. De twee analisten waren ook onder de indruk van zijn invalbeurt tegen de Belgen.

In de nabeschouwing van het gewonnen Nations League-duel met België bij de NOS liet Van Hooijdonk vallen ‘enorm gecharmeerd te zijn’ van Taylor. “Het lef waarmee hij in Polen al inviel was nu ook weer weer terug. De diepgang die hij heeft: ik vind het echt zo'n moderne middenvelder, en dat gecompenseerd (gekoppeld, red.) aan techniek, met links én rechts. Hij is altijd in balans en gretig in het forechecken, of het doordekken dan”, zo klonk het lovend.

Kenmerkend voor Taylors invalbeurt was volgens Van Hooijdonk het onverschrokkene dat de middenvelder liet zien. “Hij valt ook in zonder schroom en dat vind ik gewoon knap voor een twintigjarige. Natuurlijk, hij speelt bij Ajax wekelijks en hij is dus ook wel wát gewend, maar dit is toch weer even een ander niveautje.” Collega-analist Van der Vaart stipte de progressie aan van de jonge Ajacied. “Hij heeft wel echt stappen gemaakt. De laatste jaren is hij van leuke jeugdspeler, die een beetje tikkie breed speelt, echt een baas aan het worden. Hij heeft alles: snelheid, is tweebenig.” Van Hooijdonk roemt ook Taylors felheid. “Hij tacklet, hij knalt er ook echt wel in als het moet."

Voor een basisplaats in Oranje vinden beide analisten het nog wat te vroeg. Zij zien echter wel een meerwaarde in het spel van Taylor. “Als ik dan Davy Klaassen vandaag zie spelen. Hij is met zijn loopacties heel gevaarlijk, maar als hij dan niet scoort, is hij eigenlijk heel erg onzichtbaar”, stelde Van der Vaart. Een plek in de WK-selectie zit er volgens hem dan ook wel degelijk in. “Taylor is ook nog gevaarlijk aan de bal. Hij draait even weg, houdt de bal even bij zich en kan het spel versnellen. Ik vind het een lekkere speler. Maar om nou te zeggen, ‘als iedereen fit is staat hij in de basis’: nee. Maar het is wel lekker als je zo’n jonge jongen op de bank hebt zitten natuurlijk.”