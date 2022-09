De Roon: ‘Ik denk wel dat ik iets kan toevoegen als Frenkie er niet is’

Maandag, 26 september 2022

Marten de Roon kreeg, in zijn basisdebuut onder Louis van Gaal, meteen 'de belangrijkste positie op het veld’ toebedeeld, zoals Van Gaal het omschreef. In de met 1-0 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen België speelde de middenvelder de hele wedstrijd op 6. Dat hij niet bij de eerste elf zit, en normaliter Frenkie de Jong voor zich moet dulden, vindt De Roon wel volkomen logisch.

De Roon speelde tegen België de volle negentig minuten en mocht zich bewijzen op De Jongs plek, als controlerende middenvelder. Voor de wedstrijd noemde de bondscoach dit nog de belangrijkste positie op het veld. “Ik ben blij dat ik daar nu het vertrouwen heb gekregen”, aldus De Roon tegen de NOS. “Ik heb deze week met de trainer gesproken en hij gaf me direct het vertrouwen.”

Afgelopen donderdag, in de met 0-2 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Polen, was De Roon ook al de vervanger van De Jong, toen laatstgenoemde met een blessure uitviel. “Dan moet je er staan, liet de trainer me weten. Ja, ik had nog weinig gespeeld onder hem. Of ik er moedeloos van werd? Nee. Het kan ook een toevoeging zijn. Iemand die niet altijd moppert, honderd procent geeft en wacht op zijn kans. De trainer is duidelijk geweest.”

De middenvelder van Atalanta Bergamo is realistisch en weet ook dat een fitte De Jong altijd de voorkeur boven hem geniet. “Dat Frenkie de nummer één is, begrijp ik. Kijk, ik ben geen Frenkie de Jong, maar ik denk wel dat ik iets kan toevoegen als hij er niet is. Ook als hij er wel is, bijvoorbeeld bij het verdedigen van een voorsprong.”

Ondanks de winst tegen de Belgen, was het spel van Oranje niet om over naar huis te schrijven. Volgens De Roon is zo’n wedstrijd dan in winst omzetten ook een kwaliteit. “Het was vandaag (zondag 25 september, red.) niet top, maar we hebben ook niet verloren. We hadden moeite met de druk aan de bal. Aan de andere kant creëerde België pas kansen door slordigheden van ons. We kunnen dus ook op een lelijke manier winnen, dat geeft vertrouwen richting het WK. En als je daar ongeslagen blijft...”, zo sloot hij vol vertrouwen af. De Roon was tegen België goed voor 51 passes, waarvan 29 op de helft van België. Van al zijn passes kwamen er vijftig bij een medespeler aan. Tot dusver speelde De Roon 28 interlands.