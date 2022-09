Nederlandse kranten: ‘Matige generale; voetbal van ultieme onhandigheid’

Maandag, 26 september 2022 om 07:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:04

De Nederlandse ochtendkranten zagen Oranje zondagavond een minimale zege boeken zonder te overtuigen. Het Nederlands elftal rekende in de Johan Cruijff ArenA af met België (1-0) en verzekerde zich daardoor van deelname aan de Final Four van de Nations League, dat in juni volgend jaar plaatsvindt en wordt gehouden in Nederland. Kenneth Taylor was volgens de ochtendbladen als invaller een van de weinige lichtpuntjes aan de kant van Oranje.

“Oranje strompelt naar Final Four”, kopt De Telegraaf. Mike Verweij zag namens de ochtendkrant dat het Nederlands elftal zonder enkele sterkhouders niet wist te imponeren tegen De Rode Duivels. “In de Johan Cruijff ArenA werd echter duidelijk dat een vermoeid en gehavend Nederlands elftal zonder Frenkie de Jong en Memphis Depay weinig op het mondiale eindtoernooi heeft te zoeken.” Kenneth Taylor kwam na de rust als invaller binnen de lijnen voor Vincent Janssen en maakte een goede indruk op Verweij. “Net als zijn bondscoach zal Taylor een goed gevoel aan de interland hebben overgehouden. De jonge Ajax-speler viel wederom onbevangen en sterk in en lijkt zich in de WK-selectie te hebben gespeeld.”

Het Algemeen Dagblad zag Oranje een ‘degelijke’ zege boeken op België, maar komt eveneens tot de conclusie dat Van Gaal de creativiteit van De Jong en Depay miste. Ondanks dat Nederland ongeslagen zijn poule in de Nations League won, is er volgens Sjoerd Mossou niet alleen maar reden voor optimisme. “Het spelsysteem van bondscoach Louis van Gaal dat in de laatste interlands steeds tot dynamisch voetbal leidde, oogde nu wat traag en voorspelbaar.” Vooral de afwezigheid van De Jong deed zich voelen, zo concludeert Mossou. “Invaller Kenneth Taylor voegde wat diepgang en iets meer verrassing toe aan het middenveld, maar het was België dat het spel na rust steeds wat nadrukkelijker naar zich toetrok.”

“De derby der Lage Landen was vooral letterlijk een kwestie van laag niveau”, schrijft Willem Vissers namens De Volkskrant. De journalist concludeert dat dit Oranje simpelweg niet zonder De Jong en Depay kan. “De Jong brengt als middenvelder lichtheid in het voetbal, voor zijn medespelers en ook voor de toeschouwers. Als hij dribbelt en drijft, breekt de lach door. Depay neemt trucs en doelpunten mee."

"Het was tegen België al met al iets te vaak voetbal van ultieme onhandigheid, in vrijwel elk opzicht", vervolgt Vissers. "Of het nu om een schot van Vincent Janssen ging, die de bal met de rechtervoet even wegtikte voordat hij met links wilde uithalen, of van Dumfries, die met de borst wilde terugspelen doch Kevin de Bruyne over het hoofd zag, tot verbijstering van Van Dijk."