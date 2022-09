Louis van Gaal zet nu al streep door WK-deelname van Bruno Martins Indi

Maandag, 26 september 2022

Bruno Martins Indi gaat definitief niet mee naar het WK in Qatar, zo onthult Louis van Gaal voor de camera van ESPN. De bondscoach van Oranje heeft te horen gekregen dat de dertigjarige verdediger van AZ niet op tijd hersteld is van zijn blessure om in november naar het wereldkampioenschap te kunnen.

Nederland won zondagavond nipt van België (1-0) en plaatste zich daarmee voor de Final Four van de Nations League. Opmerkelijk was dat Van Gaal ervoor koos om in de rust Nathan Aké te wisselen voor Tyrell Malacia, die opvallend genoeg niet als linksback werd ingezet, maar als linkercentrale verdediger. De wissel was vooraf gepland. "Omdat Martins Indi het niet gaat redden, moet ik andere opties verkennen", legt Van Gaal uit.

Dat niet Daley Blind, maar Malacia als linkercentrale verdediger kwam te spelen, was met een reden. “Onze linkerkant werd veelvuldig bespeeld door Kevin De Bruyne, dan kun je beter een pitbull als Malacia tegen hem hebben dan een Blind, die het tactisch probeert op te lossen", zegt Van Gaal tegen de NOS. "De Bruyne heeft meer acceleratievermogen dan Blind en daarom zette ik daar Malacia neer. Dat heb ik gisteren al doorgesproken met hem, dat hij als linkercentrumverdediger speelde. Dat verdedigende werk deed hij goed, maar het opbouwende had een stuk beter gekund.”

Vaststaat dus dat Martins Indi niet meekan naar Qatar, maar voor het overige is de WK-selectie van Oranje nog lang niet rond. "We moeten nog zo veel beslissingen maken. we volgen zestig spelers en natuurlijk hebben al die spelers die er vandaag waren een plusje voor, maar een plusje is nog niet genoeg. Het is geen garantie. Eigenlijk hebben Frenkie de Jong en Memphis meer garantie, omdat zij zo veel hebben betekend in de kwalificatie en de Nations League. Ik hoop dat ze fit zijn en ik heb wel gezegd dat je niet meegaat als je niet fit bent. We zijn geen revalidatiecentrum."