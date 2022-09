Van Gaal geeft alvast een naam prijs: ‘Ik denk dat hij wel meegaat naar het WK’

Maandag, 26 september 2022 om 00:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:28

Louis van Gaal is gematigd tevreden over het optreden van Oranje tegen België. Hoewel het Nederlands elftal dankzij de 1-0 overwinning een plek bemachtigde bij de Final Four van de Nations League, ziet de bondscoach nog voldoende ruimte voor verbetering bij zijn ploeg in aanloop naar het WK in Qatar. Verder geeft de keuzeheer alvast prijs dat doelman Remko Pasveer vrijwel zeker kan rekenen op een plek in de WK-selectie en looft hij Marten de Roon om zijn spel tegen de Rode Duivels.

“We hebben niet goed gespeeld, dus doet niet veel met het gevoel”, concludeert Van Gaal na afloop van de zege in gesprek met verslaggever Maarten Stekelenburg. “Dit is een overwinning van de discipline van de groep en dat is knap. Ondanks dat je negentig minuten de onderliggende partij bent, kan je toch doorgaan en houd je je aan de discipline. We hadden, net als tegen Polen, zo veel balverlies in simpele situaties. Het heeft ook te maken met de spelers van België, want die zetten meer druk op de bal en zeker in de tweede helft. We hebben niet onze beste wedstrijd gespeeld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik heb net ook tegen de jongens gezegd dat we heel slecht gespeeld hebben. Dat vind ik echt, al waren we bij balbezit van de tegenstander wel redelijk tot goed. We hebben heel weinig kansen weggegeven en zelf de grootste gekregen. Ik denk dat Bergwijn er drie moest maken. Maar in 2014 waren we ook moeilijk te verslaan en daarom kwamen we zo ver. Ga er maar tegenaan spelen, zo’n systeem als wij. Als wij minder zijn dan een tegenstander, kunnen we compact spelen en weet iedereen wat hij moet doen. Dat is de kracht van dit Nederlands elftal: het speelt altijd als een team. Maar ik wilde dat we beter gingen spelen in balbezit.”

Van Gaal is verder erg te spreken over het optreden van Marten de Roon. “Ik vond onze middenvelder een van de betere spelers, Marten de Roon. Die heeft weinig ballen aan de andere kleur gegeven en heeft verdedigend De Bruyne opgepakt als hij wat verder wegliep van onze pitbulls. Dat deed hij eigenlijk heel goed. Ik vond dat De Roon een van de betere spelers was. Hij was altijd het eerste station en als je daar speelt moet je stations overslaan. Dat zit er bij hem niet in, maar wel dat hij een hoge balsnelheid hanteert. Dat vind ik wel knap. Soms gaat het zelfs sneller dan bij Frenkie de Jong, die heel veel dribbelt.”

Oranje op rapport: Pasveer bevestigt kandidatuur, aanvallende onmacht

Bekijk hier alle rapportcijfers van het Nederlands elftal Lees artikel

De keuzeheer geeft min of meer prijs dat Pasveer kan rekenen op een plek in de WK-selectie. “Pasveer heeft twee keer de nul gehouden, maar dat heeft ook te maken met het team. Als wij De Roon constant tegen De Bruyne zouden hebben, dan gaat De Bruyne met hem aan de haal. Hetzelfde geldt voor Hazard als we daar een middenvelder op hadden gezet. Maar wij hebben daar verdedigers opgezet die daartegen gewapend en er voor opgeleid zijn. Ik vind dat België niet veel kansen heeft gehad. Ik vind dat een keeper altijd een bal moet stoppen dus Pasveer heeft het goed gedaan en geen fout gemaakt, maar het was simpel werk. Ik denk dat Pasveer wel meegaat naar het WK.”