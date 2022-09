Kraay kraakt België: ‘Als je niet meer kan lopen is het einde in zicht'

Zondag, 25 september 2022 om 23:38 • Wessel Antes • Laatste update: 23:55

Hans Kraay junior is niet onder de indruk over de huidige staat van Toby Alderweireld, zo zegt hij zondagavond tijdens de uitzending van ESPN Vandaag. De analist is met name geschrokken van de sprintsnelheid van de 33-jarige Belgische verdediger van Royal Antwerp FC. Ook viel hem op dat Nederland Alderweireld tijdens de 1-0 zege voortdurend vrijliet.

Het spel van België in de Johan Cruijff ArenA heeft de analyticus niet kunnen bekoren. “De Belgen verdenk ik ervan dat ze geen moment de intentie hebben gehad om eerste in de poule te worden. Die hebben ook de angst gehad om vandaag weer met 1-4 om de oren te krijgen, zoals in Brussel. Natuurlijk wilden ze winnen, maar dan wel heel zuinig. Die zijn never nooit voor drie goals verschil gegaan”, aldus Kraay.

Kraay schrok met name van ex-Ajacied Alderweireld. “Ik zag vanavond een hele trage en ietwat ouder wordende Toby Alderweireld. Die lieten we gewoon vrij hè?” Presentator Jan-Joost van Gangelen wijst Kraay op een goede crosspass van de Antwerp-verdediger. “Ja, Sjaak Swart heeft ook nog steeds een hele goede voorzet, maar als je niet meer kan lopen is het einde wel in zicht.”

Ondanks de kritiek van Kraay kan Alderweireld bij het Antwerp van trainer Mark van Bommel steevast rekenen op een basisplaats. Tot dusver speelde hij al veertien wedstrijden voor de club uit de Belgische havenstad, waarin hij twee doelpunten maakte. Elk duel mocht hij volledig uitspelen. Alderweireld staat met 123 interlands momenteel op de derde plek qua meeste interlands voor de Belgen. De mandekker moet alleen Jan Vertonghen (141 caps) en Axel Witsel (126 caps) voor zich dulden.