Mohamed Ihattaren en Yasmine komen op Instagram met heugelijk nieuws

Zondag, 25 september 2022 om 22:40

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Mohamed Ihattaren is in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Yasmine, zo blijkt uit een Instagram-post van het koppel. Het is onbekend hoe lang Ihattaren en Yasmine samen zijn, maar de aanvallende middenvelder van Ajax postte op 3 augustus het eerste kiekje met zijn partner op Instagram. Yasmine was daarvoor samen met voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal, met wie ze zelfs verloofd zou zijn geweest.

