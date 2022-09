Virgil van Dijk kopt Nederland voorbij België en richting Final Four

Zondag, 25 september 2022 om 22:37 • Jeroen van Poppel

Het Nederlands elftal heeft zondagavond de Final Four van de Nations League bereikt. De manschappen van Louis van Gaal rekenden in de Johan Cruijff ArenA af met België (1-0) en eindigen daardoor glansrijk bovenaan in Groep A. Het doelpunt kwam op naam van Virgil van Dijk, die uit een hoekschop van Cody Gakpo binnenkopte. De Final Four vindt plaats in juni volgend jaar en wordt gehouden in Nederland.

Oranje trad met een volledig gewijzigd middenveld aan ten opzichte van het duel met Polen (0-2 winst). Marten de Roon, Davy Klaassen en Steven Berghuis kwamen in de ploeg voor respectievelijk Frenkie de Jong, Gakpo en Teun Koopmeiners. Remko Pasveer bleef onder de lat staan. Vincent Janssen verving Memphis Depay. Bij België waren blikvangers Eden Hazard en Kevin De Bruyne er als verwacht bij. De Rode Duivels wijzigden op twee posities ten opzichte van de winst op Wales (2-1): Thomas Meunier maakte plaats voor Timothy Castagne, terwijl Amadou Onana de plek op het middenveld overnam van Youri Tielemans.

Onana liet zich al in de vierde minuut gelden door vanaf de rechterflank een open schietkans te creëren voor Hazard, die hopeloos over schoot. Berghuis liet zich daarna zomaar van de bal zetten door Michy Batshuayi, die na een combinatie met De Bruyne recht op Pasveer schoot. Oranje toonde wel drang naar voren en werd ook dreigend, maar telkens ging in de allerlaatste fase van de aanval mis bij de pass of aanname. De meest serieuze poging kwam na een half uur van Denzel Dumfries, die na een voorzet van Janssen een paar meter naast de kruising volleerde. Nederland kwam kort voor rust goed weg toen Axel Witsel een handig genomen vrije trap van dichtbij vrijwel recht op Pasveer tikte.

Van Gaal greep in de rust in door Tyrell Malacia en Kenneth Taylor in te brengen voor Nathan Aké en Janssen. In de vijftigste minuut volgde een gevaarlijk moment van Dumfries, die aan de rechterzijde van het strafschopgebied doorbrak en zijn inzet ternauwernood uit de verre hoek getikt zag worden door Courtois. Ook in de tweede helft waren echte kansen schaars, maar na 67 minuten volgde een grote voor Onana. De middenvelder werd prachtig vrijgezet door De Bruyne en zag zijn intikker knap gekeerd worden door een reflex van Pasveer.

De ban werd zes minuten later gebroken door Van Dijk, die boven de Belgische defensie uittorende om een ragfijne hoekschop van Gakpo binnen te knikken: 1-0. Enkele minuten daarna schoot Bergwijn na klaarleggen van Dumfries hard in het zijnet. België zocht de aanval en zag een inzet van Castagne voorlangs gaan. In de counter wist Klaassen het een-op-een met Courtois niet af te maken na schitterend werk van Gakpo. Ook Bergwijn, volledig vrijgezet door Blind, kwam niet voorbij de keeper van België.