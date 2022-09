Blessures stapelen zich op bij Oranje: Berghuis haakt vroeg af tegen België

Zondag, 25 september 2022 om 21:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:55

Het Nederlands elftal is andermaal een belangrijke speler kwijtgeraakt door een blessure. Steven Berghuis gaf zondag tijdens de Nations League-wedstrijd tegen België na een half uur spelen aan niet verder te kunnen. De aanvallende middenvelder van Ajax kampt met rugklachten en werd vervangen door Cody Gakpo. Berghuis viel donderdag tegen Polen (0-2 winst) overigens ook al uit met rugproblemen.

Het zit Oranje niet mee als het gaat om blessuregevallen. Tegen Polen moest Teun Koopmeiners zich al binnen enkele minuten laten vervangen met een hoofdblessure, waarna Frenkie de Jong in de rust in de kleedkamer achterbleef met lichte klachten. In de beginfase van de tweede helft liep Memphis Depay een hamstringblessure op. Het drietal is er vanwege die blessures niet bij tegen België.

Berghuis heeft opnieuw last van zijn rug en moet het veld verlaten. Gakpo (je weet wel, van de 0-1 tegen Polen) komt erin.#NEDBEL pic.twitter.com/0EgFkm6KZ7 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 25, 2022

Ook voor Ajax is de blessure van Berghuis uiteraard een tegenvaller. De middenvelder is na Ahmetcan Kaplan de tweede Ajacied die de interlandperiode met een blessure afsluit. De negentienjarige centrale verdediger raakte tijdens de training bij Turkije Onder 21 geblesseerd aan zijn linkerknie. Door een scheurtje in zijn voorste kruisband moet de miljoenenaankoop van Ajax zijn debuut voor de Amsterdammers nog even uitstellen. Ajax heeft nog niet bekendgemaakt hoe lang Kaplan uit de roulatie zal zijn.