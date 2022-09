Pierre van Hooijdonk: ‘Die twee kun je vast opschrijven voor het eerste WK-duel’

Zondag, 25 september 2022 om 20:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:51

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk vermoeden dat Jurriën Timber en Nathan Aké zeker zijn van een basisplek op het WK. Bondscoach Louis van Gaal laat in het interview voorafgaand aan het Nations League-duel met België weten dat hij de centrale verdedigers, die in de basis staan, ziet als ‘de sterkste verdedigers’.

“Ik hoop dat we minder balverlies lijden dan tegen Polen", vertelt Van Gaal voor de camera van de NOS. Tegen Polen speelden we heel erg goed, alleen vind ik dat we niet zo veel onzorgvuldig balverlies moeten lijden. De bal moet sneller afgespeeld worden. Hoe we vanavond Kevin De Bruyne en Eden Hazard gaan afstoppen? Dat doen we met onze sterkste verdedigers: Timber en Aké”, aldus een glimlachende Van Gaal.

“Die kun je alvast opschrijven voor de eerste wedstrijd op het WK”, concludeert Van Hooijdonk, die bijval krijgt van Van der Vaart. “Die kun je in je zak steken. Dit is wel heel pijnlijk voor De Ligt en De Vrij. Ik denk nog steeds dat De Vrij een betere verdediger is dan Aké, maar Aké heeft het voordeel dat hij met zijn linkerpoot makkelijker kan indribbelen vanaf die kant. Dat is denk ik de reden dat hij speelt. Maar als ik deze uitleg hoor zou ik als Matthijs de Ligt niet blij zijn", besluit Van der Vaart.