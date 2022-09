Robben maakt stapjes als trainer: ‘Leuk om met het spelletje bezig te zijn'

Zondag, 25 september 2022 om 21:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:08

Arjen Robben weet nog niet hoe hoog zijn trainersambities reiken. De 96-voudig international van het Nederlands elftal werd na zijn KNVB-onderscheiding - hij kreeg net als Robin van Persie het bondsridderschap toegewezen - door ESPN grappend gevraagd of zijn promotie bij Be Quick uiteindelijk zal leiden tot het bondscoachschap van Oranje. Uitsluitsel over zijn ambities kan hij nog niet geven.

Robben moet lachen wanneer hij de vraag hoort. "Dan heb je nog een hele lange weg te gaan. Ik weet ook niet of dat mijn uiteindelijke ambitie zal zijn." De Champions League-winnaar geeft aan met plezier bij Be Quick te werken. Daar traint Robben de Onder 14, waarin zijn zoon Luka speelt. "Het is leuk om met die jongens met het spelletje bezig te zijn. Het mooiste is dat je onderdeel bent van een team, dat heb ik ook in mijn eigen carrière meengemaakt. Je bent ergens mee bezig. Het zijn nog jonge gasten, dus je bent ze nog aan het opleiden en tussendoor zelfs aan het opvoeden. Het gaat er voor mij om dat ze plezier hebben en dat er beleving is in de groep. Soms ben ik wel eventjes fanatiek bij een training of tijdens een wedstrijd", beaamt hij.

Is Arjen Robben via Be Quick O15 onderweg naar het bondscoachschap? ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2022

Bij de bijeenkomst in Zeist waren zondag in totaal achttien oud-internationals uitgenodigd. Hun namen werden toegevoegd aan de Oranje Hall of Fame. Robben vond het leuk zijn oud-teamgenoten weer te zien. "Sommigen heb ik een paar jaar niet gezien. De meeste zijn niks veranderd. De een is zaakwaarnemer, de ander is trainer. Dat is wel leuk, een beetje weten wat ze allemaal doen." Wanneer de verslaggever van ESPN vraagt of Robben de Onder 15 van Be Quick mag trainen, bevestigt Robben dat. "Ik mag nog een jaartje door", lacht hij.

Robben is na het definitief afsluiten van zijn carrière bij FC Groningen aan de slag gegaan bij amateurvereniging Be Quick. Daar leidde de oud-ster van onder meer Bayern München de Onder 14 vorig seizoen naar het kampioenschap. Daarmee promoveerde Be Quick terug naar de Eerste Divisie, nadat het team daar eerder uit degradeerde. Robben nam het stokje in de winterstop met succes over van de vorige trainer. Met zeven overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen kan Robben tevreden terugkijken of zijn trainersdebuut in de marge. Nu volgt dus promotie naar de Onder 15.