Van Gaal: ‘Basisplek op de belangrijkste positie is voor hem nog iets te zwaar’

Zondag, 25 september 2022 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:43

Louis van Gaal kiest bij afwezigheid van Frenkie de Jong bewust voor de ervaring van Marten de Roon. De bondscoach van Oranje denkt dat de middenvelder van Atalanta in de Nations League tegen België van grote waarde kan zijn. "Marten de Roon is een heel andere voetballer dan Frenkie de Jong, maar hij kan wel de druk naar voren organiseren, dat is heel belangrijk", aldus Van Gaal tegenover de NOS.

Voor Kenneth Taylor, die tegen Polen (0-2 winst) zijn debuut maakte als invaller, vond Van Gaal het nog te vroeg. "Een jonge jongen op de belangrijkste plek van het elftal, want dat is de nummer 6-positie, dat is nog te veel druk op de schouders. Hij kan wel invallen. Ik heb wel rekening gehouden met een invalbeurt." Teun Koopmeiners wordt logischerwijs opnieuw vervangen door Steven Berghuis. "Dat zijn nagenoeg dezelfde types", vindt Van Gaal.

Cody Gakpo wordt op nummer 10 juist vervangen door een compleet ander type, Davy Klaassen. "Gakpo is spielerisch, technisch, snel en kan iemand uitspelen, maar Klaassen loopt altijd op het goede moment weg, en zorgt ook nog voor balans op het middenveld. Maar Klaassen scoort altijd, dus vandaag ook denk ik", lacht de bondscoach.

Voor Van Gaal is het slotstuk in de groepsfase van de Nations League geen 'uitzwaaiwedstrijd' richting het WK. "Ik vind van niet. Ik denk dat België een enorm sterke tegenstander is. Een uitzwaaiwedstrijd kies je altijd een tegenstander van minder niveau, omdat je wil winnen. Tegen België is dat ook de bedoeling, maar zij hebben wel heel veel kwaliteit rondlopen."

Remko Pasveer staat voor de tweede keer op rij onder de lat bij Oranje. "Ik als bondscoach probeer ook de lange termijn te zien. Dan ben je op zoek naar jongere talenten, en niet naar een oudere keeper dan we al hadden geselecteerd. Hij levert, en dan wil ik hem ook twee wedstrijden zien. Cillessen, Flekken en Bijlow hebben ook die kans gehad. Zo laat ik ze wennen aan het shirt van het Nederlands elftal, dat is zwaarder dan iedereen denkt. Wie de nummer één wordt op het WK staat nog niet vast, maar ik en Frans Hoek hebben wel een idee, natuurlijk."