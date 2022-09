Duitsers kunnen na lang onderhandelen hogere premies verwachten op WK

Zondag, 25 september 2022 om 20:14 • Wessel Antes • Laatste update: 20:21

De Duitse voetbalbond (DFB) en diens internationals zijn zondag eindelijk tot een akkoord gekomen over het verhogen van de premies voor WK-gangers. Manuel Neuer, Joshua Kimmich en Ilkay Gündogan hebben er als spelersraad voor gezorgd dat elke speler 400.000 euro ontvangt wanneer het WK in Qatar gewonnen wordt. Dat is 50.000 euro meer dan dat de internationals in 2018 hadden gekregen bij titelwinst.

Duitsland komt tijdens het WK uit in Groep E met Japan, Spanje en Costa Rica als tegenstanders. Mocht die Mannschaft zich verzekeren van groepswinst kunnen de WK-gangers 50.000 euro per persoon bijschrijven. Bij een eventuele kwartfinale wordt dat bedrag verdubbeld, terwijl de halve finale 150.000 euro zal opleveren. De derde plek levert 200.000 euro op, waar een zilveren medaille 250.000 in het laatje brengt.

Bondsvoorzitter Bernd Neuendorf leidde de onderhandelingen en heeft via de website van de DFB een korte verklaring gegeven. “We hebben intensieve gesprekken gevoerd in een goede en constructieve sfeer. Uiteindelijk hebben we een voor alle partijen acceptabele oplossing gevonden.” Tijdens het WK van 2018 presteerde Duitsland zeer teleurstellend door laatste te worden in een poule met Zuid-Korea, Mexico en Zweden.

Momenteel zijn de Duitsers ook niet in de allerbeste vorm. Van de laatste zes wedstrijden werd slechts één duel gewonnen, thuis tegen Italië (5-2). Vrijdagavond ging het elftal van bondscoach Hansi Flick in Leipzig onderuit tegen Hongarije (0-1). Maandag staat het historisch prachtige affiche tegen Engeland op het programma. Danny Makkelie is aangewezen als scheidsrechter en zal het affiche op Wembley leiden.