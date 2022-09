Hans Kraay jr. begrijpt twee keuzes Van Gaal niet: ‘Weet je wat heel raar is...’

Zondag, 25 september 2022 om 20:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:20

Hans Kraay junior vindt het opvallend dat Daley Blind en Remko Pasveer een basisplek krijgen van Louis van Gaal. In het afsluitende Nations League-duel met België krijgt de doelman de voorkeur boven Jasper Cillessen, terwijl ook Tyrell Malacia genoegen moet nemen met een reserverol.

Net als in het gewonnen duel met Polen (0-2) staan Blind en Pasveer in de basis tegen België, en dat leidt tot verbazing bij de analyticus. “Het is zijn laatste oefenwedstrijd voor Senegal”, zo steekt Kraay van wal tijdens de voorbeschouwing bij ESPN. “Hij wilde kijken hoe Pasveer zich in de groep zou opstellen en hij heeft hem zien keepen. We hoeven vanavond niet te gaan kijken of hij kan keepen, want dat weten we al.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik had het heel logisch gevonden als Cillessen vanavond had gekeept. Hij is nota bene bij NEC gaan keepen met oog op het WK. Voor mij is dit wel een teken aan de wand. Anders ga je Pasveer toch niet twee keer achter elkaar opstellen?” Kraay is er inmiddels vrijwel zeker van dat de bondscoach zijn keuze onder de lat reeds heeft gemaakt. “Cillessen zou dit verdiend hebben, maar ik gok dat Van Gaal aan Pasveer denkt.”

Op de linksbackpositie zou Kraay liever Malacia in actie zien komen dan Blind. “Wat ik echt heel raar vind: Malacia had je moeten laten spelen. Je weet toch al wat Blind kan? Je kent zijn sterktes en zwaktes al, dus hij heeft niks meer te laten zien. Malacia doet het fantastisch bij Manchester United en hij had gewoon moeten spelen. Hij gaat op het WK voor Blind kiezen, maar dan stel je nu toch gewoon Malacia op? Van Gaal heeft al gekozen voor Blind vanwege het voetballende vermogen, maar ik vind Malacia het echt geweldig doen bij Manchester United”, aldus de analist.