Mexico is woest: bondscoach slaat training over voor duel van vaderland

Zondag, 25 september 2022 om 19:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:06

Bondscoach Tata Martino heeft voor opschudding gezorgd in Mexico. De Argentijnse keuzeheer is op de training voorafgaand aan het oefenduel met Peru (0-1 winst) niet komen opdagen. Volgens diverse Mexicaanse media is Martino op zijn hotelkamer gebleven om de wedstrijd tussen Argentinië en Honduras (3-0) te kijken. De oefenmeester heeft tijdens de persconferentie op zondag gereageerd op de kritieken aan zijn adres.

Op de laatste training voor de vriendschappelijke ontmoeting met Peru stond niet Martino maar assistent Jorge Theiler voor de groep. Aangezien het een openbare training was en Mexicaanse fans de gelegenheid kregen om handtekeningen te verzamelen, was de teleurstelling bij een deel van het publiek groot toen duidelijk werd dat Martino ontbrak. Enkele uren later onthulde televisiezender TUDN dat de bondscoach ontbrak omdat hij de wedstrijd van zijn vaderland én WK-opponent Argentinië wilde zien. Marca schrijft dat de Mexicaanse supporters Martino verwijten dat het hem aan betrokkenheid en toewijding ontbreekt.

Martino werd op de persconferentie na de winst op Peru geconfronteerd met de reacties uit het land, maar hij gaf aan zich van geen kwaad bewust te zijn. “Ik had niet verwacht dat mijn keuze tot frustraties zou leiden. Soms is ademhalen zelfs iets dat frustraties kan opleveren en toch blijven we het doen. De supporters komen niet naar de training voor een handtekening van mij. Het is niet dat ze me niet mogen, maar ze hebben natuurlijk liever een handtekening van de spelers”, aldus Martino.

Het duel met Peru werd gewonnen dankzij een treffer van voormalig PSV’er Hirving Lozano. Naast Lozano kon ook Edson Álvarez rekenen op een basisplek, terwijl Érick Gutiérrez en Santiago Giménez genoegen moesten nemen met een reserverol. Bij Peru verschenen Feyenoorder Marcos López en voormalig Feyenoorder Renato Tapia als basisspelers aan de aftrap. Op het WK zal Mexico het in Groep C opnemen tegen Argentinië, Polen en Saudi-Arabië.