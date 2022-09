Kaká: ‘Mijn mooiste herinnering aan Real Madrid is de dag dat ik er vertrok’

Zondag, 25 september 2022 om 18:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:29

Kaká heeft in een interview teruggeblikt op zijn periode bij Real Madrid. De Braziliaanse spelmaker kwam als Ballon d'Or-winnaar over van AC Milan, maar kon de hoge verwachtingen mede door blessureleed nooit inlossen. Kaká zegt tegenover de Spaanse krant Marca dat de dag van zijn vertrek bij de Koninklijke zijn mooiste was vanwege de lovende woorden van voorzitter Florentino Pérez.

Wanneer de sportkrant Kaká vraagt naar zijn mooiste herinnering aan Real, komt hij met een verrassend antwoord. "Het klinkt misschien vreemd, maar ik geef de voorkeur aan de dag dat ik vertrok. Ik sprak met Florentino en hij vertelde me dat ze me zagen als een geweldige professional die er alles aan had gedaan om geweldige resultaten te behalen in Madrid. Maar de blessures en de paar minuten die de coaches me gaven, stonden me dat niet toe. Dat was een grote voldoening, want ik voelde dat de deuren van de club openstonden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kaká arriveerde in de zomer van 2009 in de Spaanse hoofdstad. Pérez beloofde zijn achterban Galáctico-achtige aankopen en voldeed daaraan met de komst van Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso en dus ook Kaká. Onder trainers Manuel Pellegrini en later José Mourinho kwam Kaká echter nooit helemaal uit de verf, ondanks zijn 120 wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor 29 doelpunten en 39 assists.

De wereldkampioen van 2002 keerde in 2013 terug naar Milan, waarna hij het jaar daarop naar de Verenigde Staten vertrok om te spelen voor Orlando City. Het niveau dat Kaká haalde voor zijn transfer naar Madrid zou hij niet meer halen. Toch is hij Real dankbaar voor de kans en hoe hij behandeld is in het Santiago Bernabéu. "Daarom zal je mij nooit kwaad horen spreken over Madrid of José Mourinho. Toen ik Florentino dit jaar bij de Champions League-finale in Parijs trof, hebben we elkaar omarmd."