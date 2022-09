Benjamin Pavard belandde in depressie door corona: ‘In mijn hoofd ging het niet’

Zondag, 25 september 2022 om 16:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:54

Benjamin Pavard sloeg zich allesbehalve gemakkelijk door de coronacrisis heen. De rechtsback van Bayern München, die zichzelf als 'hyperactief' beschouwt, had een zware kluif aan de isolatie waar de pandemie hem toe veroordeelde. Hoewel Pavard 'het woord haat' – zo vertelt hij aan Le Parisien – durft hij zijn gemoedstoestand van die tijd inmiddels een depressie te noemen. Het openlijk praten over zijn gevoelens hielp de Fransman de geest weer enigszins te vinden.

De strenge isolatieregels in Duitsland hielden Pavard het afgelopen jaar veelal gescheiden van zijn familie en dierbaren in zijn geboorteland. Dat viel de 26-jarige vleugelverdediger zwaar. "Het ging echt niet goed met me", blikt hij terug in het openhartige interview met Le Parisien. "In mijn hoofd ging het niet. Eerst vertel je jezelf dat het niets is, dat het wel overgaat. Maar als je zie dat het blijft hangen, dat je naar de training gaat en je het fut gewoon niet hebt, moet je iets doen."

Zijn gemoedstoestand werkte door in zijn prestaties, vertelt Pavard. "Ik ben ook gewoon mens, net als ieder ander. Ook al heb ik een supermooi huis met een kamer vol gewichten, ik had menselijk contact nodig. Ik stond op en had geen honger. Ik probeerde mezelf bezig te houden, te koken en om series te kijken. Maar Netflix is twee minuten leuk. Ik hou niet van het woord 'depressief', maar dat was ik echt", aldus de Frans international.

Het openlijk delen van zijn mentale worstelingen bood uiteindelijk uitkomst. Volgens zijn naasten is Pavard 'volwassener' geworden het afgelopen jaar. "Ik ben door deze periode gegroeid als persoon", vindt de back ook zelf. "Het heeft me veranderd. Ik hield een masker op voor anderen en vandaag de dag voel ik me een stuk beter." Pavard is het volgende voorbeeld in een school van (ex-)profvoetballers die uitkomt voor mentale klachten. Onder meer Gregory van der Wiel en Ricardo Kishna gingen Pavard voor.