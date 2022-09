Keane aangepakt: ‘Als je een echte kerel bent, zeg je het in mijn gezicht’

Nemanja Matic heeft vol irritatie gereageerd op de uitspraken van Roy Keane. Laatstgenoemde stelde dat hij het ongepast vond dat Matic bij zijn afscheid van Manchester United aangaf dat de club, 'net als Chelsea', voor altijd in zijn hart zou blijven zitten. In een interview met The Times heeft de Serviër op de uitspraken van Keane gereageerd. "Hij moet begrijpen dat het voetbal is veranderd."

Eind mei nam Matic afscheid van Man United na de kraker tegen Chelsea (1-1). De middenvelder stelde dat the Red Devils net als Chelsea altijd in zijn hart zou blijven zitten. Het kwam hem op kritiek van Keane te staan. "Waar is de standaard gebleven bij de club? Matic zegt dat hij weggaat en een geweldige tijd heeft gehad en dat Man United voor altijd in zijn hart zit, net als Chelsea. En vergeet Benfica niet. Ze kunnen niet allemaal in je hart zitten!"

Gevraagd naar een reactie deed Matic zijn verhaal aan The Times. "Ik heb respect voor wat hij bereikt heeft, maar hij moet begrijpen dat het voetbal is veranderd. Als ik voor Chelsea heb gespeeld, kan ik niet zeggen dat ik ze haat. Ik kan niet boos zijn wanneer ik na afloop van de wedstrijd met de pers praat." Matic vertrok deze zomer na 189 wedstrijden voor United naar AS Roma en zegt te denken dat Keane niet goed weet wat het hedendaagse voetbal inhoudt.

Zo denkt de 48-voudig international dat Keane tegenwoordig niet weg zou komen met het agressieve spel waar de Ierse oud-middenvelder bekend om staat. "Met de manier waarop hij zich gedroeg op het veld, zou zeventig procent van zijn acties tegenwoordig een rode kaart opleveren. Je kan geen klap uitdelen als alle camera's in de wereld op je gericht staan. Als je een echte kerel bent, zeg je het recht in mijn gezicht. Maar hij was altijd heel aardig naar me. Dus wat hij in het openbaar zegt, kan me eerlijk gezegd niets schelen. Ik weet wat ik bereikt heb in mijn carrière en ik ben erg gelukkig."

Matic nam het daarnaast op voor Harry Maguire. De 34-jarige controleur weet dat zijn ex-ploeggenoot bij United regelmatig het mikpunt is van kritiek en het met name op sociale media moet ontgelden. Schandalig, vindt Matic. "Wat mensen hem aandoen, is een ramp. Iedereen zou zijn grenzen moeten kennen, maar wat deze mensen op sociale media schrijven... Ze hebben zelf waarschijnlijk geen leven, dus schrijven ze maar slechte dingen over iemand anders."